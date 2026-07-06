El Teatro del Bicentenario inició este lunes el operativo de retiro de entradas para la tradicional gala conmemorativa del Día de la Independencia. Las funciones se llevarán a cabo el miércoles 8 y el jueves 9 de julio a las 20:30 horas. Ante la gran convocatoria y las condiciones climáticas, las autoridades permitieron que el público aguardara dentro de las instalaciones del teatro mientras se habilitaban las ventanillas.

La licenciada Mariana Gómez, coordinadora de boletería, detalló a DIARIO HUARPE que la respuesta de la comunidad fue inmediata.

“Desde temprano ya estaban haciendo fila y con el frío los hicimos pasar adentro”, relató la responsable, añadiendo que el flujo de personas se mantuvo constante durante la mañana: “tenemos acá gente que está esperando por su entrada, que por suerte son muchos y están todos invitados”.

Cupos limitados y horarios de atención

Debido a la alta demanda que generan estos espectáculos patrios, la organización estableció un límite estricto para garantizar que más ciudadanos puedan disfrutar de la obra. “Son dos por persona únicamente”, precisó Gómez respecto a las invitaciones.

En cuanto a la logística de entrega, la atención comenzó a las 10:00 y se extenderá “hasta que se agoten las entradas disponibles”. La boletería funciona de corrido hasta las 14:00 y retoma su actividad por la tarde, en horario de 16:00 a 20:00 horas.

La capacidad total para este evento es significativa, ya que se habilitaron ambas funciones para cubrir la expectativa del público. Según informó la coordinadora, “la capacidad de la sala es de 1129 butacas y tenemos seis espacios para sillas de ruedas”, lo que representa un total aproximado de “2000 ubicaciones para las dos funciones”.

Talento sanjuanino en escena

La gala de este año tiene un valor especial por tratarse de una puesta íntegramente gestada en la provincia. Gómez subrayó que el espectáculo es una producción propia del teatro y contará con artistas locales en el escenario principal. “Tengo entendido que son todos bailarines sanjuaninos”, destacó la funcionaria sobre el elenco que protagonizará la celebración patria.

Se recomienda a los interesados asistir con antelación a la boletería, dado que las entradas suelen agotarse rápidamente en las primeras jornadas de distribución. De esta manera, el Teatro del Bicentenario se prepara para vivir dos noches de gala donde el arte y el sentimiento nacional se unirán para celebrar un nuevo aniversario de la Independencia Argentina.