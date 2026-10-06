“Creo que hubo un equipo que propuso”, aseguró Esteban Ábalos después del empate 2 a 2 de la Selección Argentina Sub 19 ante Italia en el Mundial de Hockey sobre Patines. El entrenador analizó el partido en diálogo con DIARIO HUARPE y remarcó que el equipo tuvo la iniciativa, aunque volvió a sufrir por la falta de efectividad.

“Lamentablemente no estamos marcando goles, que nos ha cerrado un poco el arco”, sostuvo el técnico argentino al referirse a uno de los principales aspectos que deberá corregir el seleccionado en la próxima instancia.

Ábalos consideró que Argentina generó las situaciones necesarias para quedarse con el partido y que el resultado no reflejó completamente lo ocurrido dentro de la cancha.

“Argentina propuso, bueno, no logramos convertir. Tuvimos las oportunidades en los momentos justos y no las aprovechamos”, explicó.

“Empieza otro Mundial”

Con la clasificación a la fase eliminatoria asegurada, el entrenador pidió dejar atrás lo sucedido en la etapa de grupos y concentrarse en el desafío que viene.

“Creo que hoy empieza, ya a partir del jueves, empieza otro Mundial”, afirmó Ábalos.

En esa misma línea, remarcó que todo lo realizado hasta ahora quedará atrás cuando comiencen los cruces decisivos.

“Empieza todo de cero, todo lo que hicimos, la gente no cuenta para acá”, señaló.

Un rival que exigió a Argentina

El entrenador también puso en valor la jerarquía del rival que tuvo enfrente y destacó el nivel que mostró Italia durante el encuentro.

“Hemos jugado contra un candidato al título, España sufrió muchísimo para ganarle a Italia, un rival muy duro y bueno, hemos hecho un buen partido”, manifestó.

A pesar del empate, Ábalos fue claro al analizar lo que observó desde el banco.

“Por lo que vi, pienso que merecíamos nosotros la victoria”, sostuvo.

Ahora, el seleccionado argentino tendrá tiempo para recuperarse y comenzar a preparar el partido de cuartos de final. El objetivo será mantener la actitud mostrada ante Italia, pero mejorar la definición para evitar que las oportunidades vuelvan a quedar sin premio.