La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 tuvo un festejo que cruzó fronteras. Luego de la histórica victoria frente a Inglaterra, el Empire State Building, uno de los edificios más emblemáticos de Nueva York, se iluminó con los colores celeste, blanco y amarillo, en homenaje al triunfo obtenido por el conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

La imagen tuvo un fuerte impacto simbólico. Apenas unos días después de las conmemoraciones por las independencias de Estados Unidos (4 de julio) y de Argentina (9 de julio) —fechas que también estuvieron atravesadas por debates políticos en el país y celebraciones insólitas por el país norteamericano en suelo porteño—, el histórico rascacielos estadounidense apareció completamente vestido con los colores de la bandera argentina para celebrar el pase a la final.

El Empire State Building, una de las grandes obras del Art Déco, fue construido en apenas 13 meses, en plena Gran Depresión, y desde hace décadas es uno de los íconos arquitectónicos más reconocidos del mundo. En esta ocasión, su mástil y su característica corona fueron iluminados de celeste, blanco y amarillo, en alusión a la bandera argentina y al Sol de Mayo.

Con 443 metros de altura, contando su antena, el edificio domina el perfil de Manhattan y recibe cada año a millones de visitantes que recorren sus tradicionales miradores de los pisos 86 y 102. Además de su valor histórico y arquitectónico, se convirtió en un símbolo de la ciudad y en un escenario habitual para celebrar acontecimientos deportivos, culturales y sociales de alcance internacional.

La elección de esos colores adquiere un significado especial porque la final del Mundial se disputará en el MetLife Stadium, denominado durante el torneo como New York/New Jersey Stadium por la FIFA, por lo que miles de hinchas argentinos comenzarán a llegar a la Gran Manzana para acompañar al seleccionado en busca de una nueva estrella.

La clasificación de la Selección Argentina volvió a ofrecer una postal de alcance global: uno de los edificios más famosos del planeta se vistió de celeste y blanco para celebrar el fútbol argentino.





