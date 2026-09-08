Las empleadas domésticas que trabajan cuatro horas por semana cobran desde $15.658,56 en septiembre de 2026, de acuerdo con la nueva escala salarial vigente para el personal de casas particulares. El monto corresponde a la categoría de tareas generales con retiro y puede superar los $20.000 semanales según la función y la modalidad de contratación.

La actualización fue establecida por la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, publicada el 3 de septiembre en el Boletín Oficial. La normativa dispuso un incremento del 1,8% para septiembre sobre los valores correspondientes a agosto.

Para quienes trabajan pocas horas por semana, el pago se calcula según el valor horario de la categoría en la que se encuentran encuadradas y la cantidad de horas efectivamente trabajadas.

Cuánto cobran por cuatro horas semanales

En la categoría de tareas generales, que comprende actividades como limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y preparación de comidas, el valor mínimo es de $3.914,64 por hora con retiro. De esta manera, cuatro horas semanales representan $15.658,56. Sin retiro, el piso asciende a $16.743,76 por cuatro horas.

Para el resto de las categorías, los valores mínimos por cuatro horas semanales quedan de la siguiente manera:

Tareas generales: $15.658,56 con retiro y $16.743,76 sin retiro.

Asistencia y cuidado de personas: $16.743,76 con retiro y $18.567,60 sin retiro.

Caseros: $16.743,76.

Tareas específicas: $17.690,16 con retiro y $19.239,20 sin retiro.

Supervisores: $18.581,32 con retiro y $20.198,32 sin retiro.

La categoría en la que debe registrarse al trabajador depende de la principal actividad que realiza habitualmente. Los montos establecidos funcionan como pisos mínimos, por lo que las partes pueden acordar remuneraciones superiores.

Qué pasa con el bono de agosto

La resolución también estableció una suma no remunerativa por única vez correspondiente a agosto. Para quienes trabajan menos de 12 horas semanales, el adicional fue de $8.000; entre 12 y menos de 16 horas, de $11.500; y para quienes cumplen 16 horas o más, de $20.000.

Ese monto se incorpora progresivamente a los salarios básicos: un 25% en septiembre, un 50% en octubre y el 25% restante en noviembre. Por este motivo, una trabajadora que cumple cuatro horas semanales no debe sumar nuevamente los $8.000 completos al salario de septiembre.

Además, el esquema oficial contempla nuevos aumentos para los próximos meses: 1,7% en octubre y 1,6% tanto en noviembre como en diciembre.