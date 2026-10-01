Emprendedora del Sol 2026 cerró su etapa de inscripciones con 520 participantes, un número que representa un crecimiento del 30% respecto de la edición anterior. El certamen, organizado por el Gobierno de San Juan en el marco de la Fiesta Nacional del Sol, busca reconocer y fortalecer emprendimientos liderados por mujeres de los 19 departamentos de la provincia.

La propuesta apunta a promover el autoempleo y acompañar proyectos productivos de distintos sectores de la economía sanjuanina, con aportes económicos, capacitaciones y mentorías para quienes resulten seleccionadas.

Rawson encabezó las inscripciones

De acuerdo con los datos proporcionados por el comité organizador, 13 de los 19 departamentos registraron un crecimiento en la cantidad de participantes respecto de 2025.

Rawson quedó al frente del listado, con 103 emprendedoras inscriptas. En segundo lugar se ubicó Capital, con 78 postulantes, mientras que Rivadavia completó los primeros puestos con 69 emprendimientos.

También se destacaron los incrementos registrados en distintos departamentos. Caucete pasó de 6 participantes en 2025 a 16 en 2026; Santa Lucía creció de 24 a 38; Chimbas pasó de 33 a 49 y Rivadavia aumentó de 47 a 69 inscriptas.

Ahora comienza la evaluación en los departamentos

Con el cierre de las inscripciones, comienza una nueva instancia del certamen. Cada uno de los 19 departamentos deberá establecer la fecha en la que realizará la elección de la emprendedora que representará al municipio en la instancia provincial.

La evaluación estará a cargo de un jurado en cada departamento, que analizará los proyectos presentados y determinará los emprendimientos que avanzarán.

Cada comité evaluador elegirá un primer puesto, un segundo puesto y un proyecto suplente. Los 19 proyectos que obtengan el primer lugar departamental pasarán directamente a la competencia provincial.

Premios de hasta $8.000.000

Además del reconocimiento, el certamen contempla importantes aportes económicos para las emprendedoras seleccionadas.

El emprendimiento que obtenga el primer puesto departamental recibirá $2.300.000, mientras que el segundo lugar accederá a un aporte no reembolsable de $1.700.000.

Luego, en la instancia provincial, el emprendimiento que resulte ganador recibirá un aporte no reembolsable de $8.000.000.

A esto se sumará la posibilidad de acceder a capacitaciones y procesos de mentoría. El objetivo será brindar acompañamiento técnico y profesional para mejorar la sustentabilidad, competitividad y desarrollo de los proyectos.

De esta manera, las 520 mujeres que completaron la inscripción iniciarán ahora el proceso de evaluación que definirá quiénes representarán a cada departamento y quién llegará a la instancia final de Emprendedora del Sol 2026.