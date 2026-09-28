La convocatoria para participar de Emprendedora del Sol 2026 entra en sus últimas horas. Las mujeres sanjuaninas interesadas en formar parte de la iniciativa tienen tiempo hasta este martes 29 de septiembre para inscribir sus emprendimientos y competir por aportes no reembolsables, capacitaciones y mentorías.

La propuesta, impulsada en el marco de la Fiesta Nacional del Sol, está destinada a mujeres mayores de 18 años de los 19 departamentos de San Juan y busca acompañar, fortalecer y visibilizar proyectos productivos liderados por emprendedoras de toda la provincia.

En cada departamento se seleccionarán un primer y un segundo puesto, además de un proyecto suplente. Las ganadoras de cada jurisdicción avanzarán luego a una instancia provincial.

En cuanto a los premios, cada emprendimiento que obtenga el primer lugar departamental recibirá un aporte no reembolsable de $2.300.000, mientras que el segundo puesto accederá a $1.700.000.

Posteriormente, los 19 proyectos ganadores serán evaluados por un Comité Evaluador Provincial, que elegirá a la propuesta que representará a San Juan. La emprendedora seleccionada en esa instancia recibirá un aporte no reembolsable de $8.000.000.

Más allá del incentivo económico, el programa también contempla capacitaciones y espacios de mentoría orientados a brindar herramientas para mejorar la gestión, fortalecer la competitividad y favorecer la continuidad y el crecimiento de los emprendimientos.

La convocatoria alcanza a iniciativas vinculadas con industria, minería, comercio, servicios y tecnología, tanto aquellas que se encuentran en una etapa inicial como las que ya atraviesan procesos de crecimiento o consolidación.

Entre los aspectos que se tendrán en cuenta durante la evaluación figuran la viabilidad y sustentabilidad del negocio, su inserción en el mercado, la generación de empleo, el impacto en el desarrollo local, el valor agregado y la innovación. También se considerará la incorporación de criterios vinculados con la economía circular.

Las interesadas pueden completar la inscripción hasta este martes 29 de septiembre a través del sitio oficial de la Fiesta Nacional del Sol.