Emprendedora del Sol 2026: quiénes son las 19 candidatas de San Juan
POR REDACCIÓN
La Fiesta Nacional del Sol 2026 ya tiene a las 19 candidatas que competirán por el reconocimiento a Emprendedora del Sol. Cada una representa a un departamento de San Juan y lidera un proyecto productivo que abarca diferentes rubros, desde la gastronomía y el turismo hasta la construcción sustentable, la tecnología y la elaboración artesanal.
Este viernes 23 de octubre, las participantes mantuvieron su primera reunión oficial con el comité organizador y el jurado del certamen. Durante el encuentro, pudieron conocerse, compartir sus expectativas y recibir información sobre las próximas etapas de la competencia.
La bienvenida estuvo encabezada por el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández; el secretario de Industria, Comercio y Servicios, Alejandro Martín; la directora de Industria y Servicios, Rocío Cárdenas; y el director de Pymes y Emprendedores, José Carpino, quienes participaron en representación del gobernador Marcelo Orrego.
La iniciativa busca impulsar proyectos liderados por mujeres, fortalecer el autoempleo y brindar herramientas para que los emprendimientos sanjuaninos puedan crecer y consolidarse en el mercado.
Quiénes son las 19 candidatas a Emprendedora del Sol 2026
Las representantes fueron seleccionadas por sus departamentos y desarrollan propuestas vinculadas con la producción local, la innovación y los servicios.
Albardón – Estela Vargas: elabora arrope de chañar e infusiones con flores de este árbol, recuperando recetas ancestrales transmitidas por su familia.
Angaco – Adelina del Carmen Ferreyra: está al frente de Dulce Panificación Santa Bárbara, un proyecto de panificados, dulces artesanales, licores e hilados.
Calingasta – Gabriela Valdez: creó Cumelén, dedicado a deshidratar frutos regionales para comercializarlos y difundir los sabores del departamento.
Capital – Irina Bravo: lidera MyBConstructora, especializada en viviendas sustentables mediante el sistema Steel Framing, con plazos de construcción de entre 70 y 90 días.
Caucete – Sandra Flores: impulsa Jelú, un emprendimiento familiar que fabrica objetos decorativos y accesorios para el hogar y jardín con materiales reciclados.
Chimbas – María Fernanda Fontela: desarrolla Ferexpur Ecoleños, productos naturales para encender fuego sin químicos ni aditivos.
Iglesia – Stella Maris de Miguel: dirige Mary Comidas, dedicada a la elaboración de pollos asados, empanadas y pastas frescas congeladas.
Jáchal – Eloísa Elsa Castro: está al frente de Miga Mía, una propuesta de pastelería artesanal que incluye budines, donas y waffles dulces y salados.
9 de Julio – Vanesa Algañaraz: propone un circuito turístico que integre emprendimientos locales y promueva el desarrollo económico departamental.
Pocito – Carol Sanz: administra Finca La Rufina, un espacio con pileta, quincho y cafetería destinado a eventos familiares, infantiles y empresariales.
Rawson – Silvia Martín: creó TEO Pastelería, que incorpora ingredientes regionales como alcaucil, espárragos y membrillo en preparaciones dulces.
Rivadavia – Sabrina Chicón: desarrolla Conect APP, una plataforma que combina inteligencia artificial y análisis humano para detectar y prevenir problemas de salud mental en ámbitos laborales.
San Martín – Alejandra Velázquez: lidera CA.LE.MA., una panadería familiar con más de ocho años de trayectoria que produce diariamente más de 100 semitas y 30 panes.
Santa Lucía – Carla Mabel Bonilla: impulsa Reinas, un emprendimiento apícola sustentable que cuenta con 30 colmenas productivas y servicios de polinización.
Sarmiento – María José Leiva Díaz: lleva adelante El Legado Leiva Díaz, una propuesta de turismo rural que permite conocer e interactuar con animales de granja.
Ullum – María Montaña: está al frente de Panificación Bon Appetit, dedicada a la elaboración artesanal de medialunas, facturas, rosquitos y otras especialidades.
Valle Fértil – Mariana Isabel Aguilera: desarrolla Samay Yampa, un proyecto de turismo activo y cultural con raíces en Astica.
25 de Mayo – Micaela Saldaña: creó Pura Infusión, una propuesta innovadora de infusiones en discos de caramelo artesanal con hierbas y especias.
Zonda – Silvia Alejandra Atencio Ledesma: lidera VAVI, dedicada a confeccionar bolsos, carteras, accesorios materos y artículos textiles para diferentes ocasiones.
Cómo sigue el certamen Emprendedora del Sol 2026
Tras esta primera presentación, las 19 participantes comenzarán un proceso de capacitaciones y mentorías con acompañamiento técnico y profesional. El objetivo será fortalecer sus modelos de negocio, mejorar la competitividad y promover la sostenibilidad de los proyectos.
La evaluación estará a cargo de un jurado integrado por representantes de empresas e instituciones de San Juan con trayectoria en el ámbito emprendedor.
El certamen se desarrolla en el marco de la Fiesta Nacional del Sol 2026 y busca dar visibilidad al trabajo de mujeres que generan oportunidades económicas en los distintos departamentos de la provincia.