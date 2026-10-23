La Fiesta Nacional del Sol 2026 ya tiene a las 19 candidatas que competirán por el reconocimiento a Emprendedora del Sol. Cada una representa a un departamento de San Juan y lidera un proyecto productivo que abarca diferentes rubros, desde la gastronomía y el turismo hasta la construcción sustentable, la tecnología y la elaboración artesanal.

Este viernes 23 de octubre, las participantes mantuvieron su primera reunión oficial con el comité organizador y el jurado del certamen. Durante el encuentro, pudieron conocerse, compartir sus expectativas y recibir información sobre las próximas etapas de la competencia.

La bienvenida estuvo encabezada por el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández; el secretario de Industria, Comercio y Servicios, Alejandro Martín; la directora de Industria y Servicios, Rocío Cárdenas; y el director de Pymes y Emprendedores, José Carpino, quienes participaron en representación del gobernador Marcelo Orrego.

La iniciativa busca impulsar proyectos liderados por mujeres, fortalecer el autoempleo y brindar herramientas para que los emprendimientos sanjuaninos puedan crecer y consolidarse en el mercado.

Quiénes son las 19 candidatas a Emprendedora del Sol 2026

Las representantes fueron seleccionadas por sus departamentos y desarrollan propuestas vinculadas con la producción local, la innovación y los servicios.

Albardón – Estela Vargas : elabora arrope de chañar e infusiones con flores de este árbol, recuperando recetas ancestrales transmitidas por su familia.

Angaco – Adelina del Carmen Ferreyra : está al frente de Dulce Panificación Santa Bárbara, un proyecto de panificados, dulces artesanales, licores e hilados.

Calingasta – Gabriela Valdez : creó Cumelén, dedicado a deshidratar frutos regionales para comercializarlos y difundir los sabores del departamento.

Capital – Irina Bravo : lidera MyBConstructora, especializada en viviendas sustentables mediante el sistema Steel Framing, con plazos de construcción de entre 70 y 90 días.

Caucete – Sandra Flores : impulsa Jelú, un emprendimiento familiar que fabrica objetos decorativos y accesorios para el hogar y jardín con materiales reciclados.

Chimbas – María Fernanda Fontela : desarrolla Ferexpur Ecoleños, productos naturales para encender fuego sin químicos ni aditivos.

Iglesia – Stella Maris de Miguel : dirige Mary Comidas, dedicada a la elaboración de pollos asados, empanadas y pastas frescas congeladas.

Jáchal – Eloísa Elsa Castro : está al frente de Miga Mía, una propuesta de pastelería artesanal que incluye budines, donas y waffles dulces y salados.

9 de Julio – Vanesa Algañaraz : propone un circuito turístico que integre emprendimientos locales y promueva el desarrollo económico departamental.

Pocito – Carol Sanz : administra Finca La Rufina, un espacio con pileta, quincho y cafetería destinado a eventos familiares, infantiles y empresariales.

Rawson – Silvia Martín: creó TEO Pastelería, que incorpora ingredientes regionales como alcaucil, espárragos y membrillo en preparaciones dulces.

Rivadavia – Sabrina Chicón : desarrolla Conect APP, una plataforma que combina inteligencia artificial y análisis humano para detectar y prevenir problemas de salud mental en ámbitos laborales.

San Martín – Alejandra Velázquez: lidera CA.LE.MA., una panadería familiar con más de ocho años de trayectoria que produce diariamente más de 100 semitas y 30 panes.

Santa Lucía – Carla Mabel Bonilla : impulsa Reinas, un emprendimiento apícola sustentable que cuenta con 30 colmenas productivas y servicios de polinización.

Sarmiento – María José Leiva Díaz : lleva adelante El Legado Leiva Díaz, una propuesta de turismo rural que permite conocer e interactuar con animales de granja.

Ullum – María Montaña : está al frente de Panificación Bon Appetit, dedicada a la elaboración artesanal de medialunas, facturas, rosquitos y otras especialidades.

Valle Fértil – Mariana Isabel Aguilera : desarrolla Samay Yampa, un proyecto de turismo activo y cultural con raíces en Astica.

25 de Mayo – Micaela Saldaña : creó Pura Infusión, una propuesta innovadora de infusiones en discos de caramelo artesanal con hierbas y especias.

Zonda – Silvia Alejandra Atencio Ledesma: lidera VAVI, dedicada a confeccionar bolsos, carteras, accesorios materos y artículos textiles para diferentes ocasiones.

Cómo sigue el certamen Emprendedora del Sol 2026

Tras esta primera presentación, las 19 participantes comenzarán un proceso de capacitaciones y mentorías con acompañamiento técnico y profesional. El objetivo será fortalecer sus modelos de negocio, mejorar la competitividad y promover la sostenibilidad de los proyectos.

La evaluación estará a cargo de un jurado integrado por representantes de empresas e instituciones de San Juan con trayectoria en el ámbito emprendedor.

El certamen se desarrolla en el marco de la Fiesta Nacional del Sol 2026 y busca dar visibilidad al trabajo de mujeres que generan oportunidades económicas en los distintos departamentos de la provincia.