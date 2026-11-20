La Fiesta Nacional del Sol 2026 tendrá uno de sus momentos destacados durante la segunda noche, cuando se conozca quién será elegida como Emprendedora del Sol 2026. Son 19 las mujeres que representan a los departamentos sanjuaninos y que llegaron a esta instancia con proyectos productivos de distintos rubros.

La iniciativa, impulsada durante la gestión del gobernador Marcelo Orrego, busca acompañar el desarrollo de emprendimientos liderados por mujeres, fortalecer el autoempleo y brindar herramientas para el crecimiento de la economía local.

Luego de las selecciones departamentales, las candidatas participaron de jornadas de capacitación y mentorías. Allí pudieron incorporar conocimientos para potenciar sus propuestas e intercambiar experiencias con otras emprendedoras.

La elección estará a cargo de un jurado integrado por referentes de distintos ámbitos, entre ellos minería, comercio, industria, finanzas, comunicación, empresas y el sector académico. La evaluación contempla criterios y puntajes establecidos para analizar cada proyecto.

El anuncio se realizará en el escenario principal del Estadio San Juan del Bicentenario, en Pocito, durante la segunda noche de la Fiesta Nacional del Sol.

Quiénes son las 19 candidatas a Emprendedora del Sol 2026

Cada departamento tiene una representante y una propuesta que refleja diferentes formas de producir, innovar y generar oportunidades en San Juan.

Albardón: Estela Vargas – Herencia del Chañar

Su proyecto busca aprovechar las propiedades del chañar, un árbol autóctono de la región. A partir de este recurso propone elaborar arrope, harina apta para celíacos, infusiones, tinturas naturales para telas y lanas, además de fermentados como aloja, chicha y vinagre. La iniciativa también apunta a recuperar tradiciones ancestrales.

Angaco: Adelina del Carmen Ferreyra – Dulce Panificación Santa Bárbara

Es un emprendimiento dedicado a la elaboración de panificados, dulces artesanales y licores. También desarrolla trabajos vinculados con los hilados.

Calingasta: Gabriela Valdez – Cumelén

Ofrece productos deshidratados, frutos secos y especias de la zona. La propuesta recupera conocimientos ancestrales y busca mostrar los sabores de Calingasta a través de alimentos naturales, sin agregados de azúcar ni conservantes.

Capital: Irina Bravo – MyB Constructora

Su emprendimiento trabaja en la construcción de viviendas sustentables, eficientes y accesibles mediante el sistema Steel Framing. Se trata de una modalidad de construcción en seco industrializada que permite completar las obras en períodos estimados de entre 70 y 90 días.

Caucete: Sandra Flores – Jelú

Es un emprendimiento familiar que diseña y elabora piezas decorativas, objetos utilitarios y accesorios para el hogar y el jardín. Combina cemento y yeso con materiales reciclados, como botellas PET, envases de cartón y otros residuos reutilizados.

Chimbas: María Fernanda Fontela – Ferexpur Ecoleños

Desarrolla productos ecológicos para encender fuego de manera rápida y segura. Sus ecoleños están elaborados con ingredientes naturales de la región, sin químicos ni aditivos, y están pensados para cocinas ecológicas, salamandras y otros usos.

Iglesia: Stella Maris de Miguel – Mary Comidas

Su propuesta gastronómica incluye pollos asados, empanadas de distintas variedades y pastas frescas congeladas. Se caracteriza por combinar recetas propias, elaboración casera y materia prima de calidad.

Jáchal: Eloísa Elsa Castro – Miga Mía

Es un emprendimiento dedicado a la elaboración artesanal de budines, donas, waffles dulces y salados, entre otros productos. Combina recetas tradicionales con sabores innovadores.

Pocito: Carol Sanz – Finca La Rufina

Su proyecto reúne propuestas de turismo, gastronomía y alojamiento. Cuenta con una quinta privada con pileta, quincho y cafetería, destinada a eventos familiares, infantiles y empresariales. También ofrece una casa de té y domos geodésicos equipados para disfrutar de una experiencia en contacto con la naturaleza.

9 de Julio: Vanesa Algañaraz – Circuito Turístico 9 de Julio

La iniciativa busca integrar y promocionar los emprendimientos locales mediante recorridos y experiencias turísticas. El objetivo es impulsar el trabajo conjunto entre el sector público y privado y posicionar al departamento como un destino para descubrir.

Rawson: Silvia Martin – Teo Pastelería

Su emprendimiento elabora productos de pastelería artesanal con identidad sanjuanina. Incorpora ingredientes regionales como alcaucil, espárrago y membrillo para crear propuestas dulces diferentes.

Rivadavia: Sabrina Chicón – ConectApp

Presenta una solución tecnológica orientada a prevenir y detectar problemas de salud mental en los ámbitos laborales. La plataforma combina inteligencia artificial con intervención humana y genera alertas para acompañar el trabajo de las áreas de Recursos Humanos.

San Martín: Alejandra Velázquez – CA.LE.MA. Panificación Artesanal

Es un emprendimiento familiar con más de ocho años de trayectoria. Comenzó con la elaboración de semitas y pan, y actualmente produce diariamente más de 100 semitas y 30 panes en horno de barro. Además, cuenta con más de 20 clientes fijos.

Santa Lucía: Carla Mabel Bonilla – Reinas

Su propuesta está vinculada con la producción apícola sustentable y busca ampliar el desarrollo de esta actividad en el departamento. Actualmente cuenta con 30 colmenas en producción y participa en servicios de polinización.

Sarmiento: María José Leiva Díaz – El Legado Leiva Díaz

Es un proyecto de turismo rural ubicado a 12 kilómetros de la villa cabecera de Media Agua. Ofrece visitas y talleres para conocer animales de granja, participar de su cuidado y recorrer un entorno natural con laguna, árboles y aves silvestres. También comercializa productos propios, como huevos caseros.

Ullum: María Montaña – Panificación Bon Appetit

Se dedica a la elaboración artesanal de productos de panadería, entre ellos medialunas de hojaldre, facturas, rosquitos, maicenitas y pastafrolas.

Valle Fértil: Mariana Isabel Aguilera – Samay Yampa

Su iniciativa propone crear un núcleo turístico físico y virtual en el departamento, con raíces en Astica. El nombre del emprendimiento está inspirado en conceptos vinculados con el alma, el aliento y la libertad.

25 de Mayo: Micaela Saldaña – Pura Infusión

Presenta una propuesta innovadora para preparar infusiones: discos de caramelo artesanal, transparentes y cristalinos, que contienen hierbas como manzanilla, anís estrellado y canela. Al colocarlos en una taza, funcionan como endulzante y elemento para revolver la bebida.

Zonda: Silvia Alejandra Atencio Ledesma – Vavi, Creaciones con Telas

Su emprendimiento confecciona bolsos y accesorios textiles mediante técnicas artesanales, como el bordado y el estampado. Sus productos incluyen diseños inspirados en los paisajes de Zonda y también ofrece neceseres, llaveros y kits materos.

La expectativa está puesta ahora en el anuncio de la ganadora, que se realizará ante el público de la Fiesta Nacional del Sol. La elección reconocerá a uno de los 19 proyectos que buscan crecer y generar nuevas oportunidades dentro de la economía sanjuanina.