La nueva edición de Emprendedora del Sol ya ronda los 70 proyectos inscriptos, apenas un día después de su lanzamiento, y tendrá premios de hasta $8 millones para la ganadora final. Así lo confirmó a DIARIO HUARPE Rocío Cárdenas, directora de Industrias y Comercio y responsable de Emprendedora del Sol.

“Hasta el día de su lanzamiento, ya rondaban 70 proyectos”, señaló Cárdenas, quien destacó que las expectativas fueron superadas desde el primer día de la convocatoria. “Cada vez que se relanza esto, las mujeres, entusiasmadas, quieren participar”, expresó.

Cuánto recibirán las ganadoras

La convocatoria contempla premios económicos en las distintas instancias de la competencia. Cárdenas detalló que el primer puesto de cada municipio recibirá $2.300.000, mientras que el segundo puesto tendrá un premio de $1.700.000. Por su parte, el premio final será de $8.000.000.

La funcionaria remarcó que el beneficio para las participantes no se limita al dinero. “Más allá del premio económico es todo este acompañamiento que tenemos desde el Ministerio de Producción, todas las herramientas financieras que tenemos desde el Gobierno de la provincia”, explicó. A esto se suma la posibilidad de hacer conocer los emprendimientos y acceder a capacitaciones. “Más allá del premio económico, la experiencia también suma un montón”, sostuvo.

Inscripciones abiertas hasta el 29 de septiembre

Las inscripciones para participar comenzaron el 7 de septiembre y permanecerán abiertas hasta el 29 de septiembre, fecha establecida como cierre de la convocatoria.

Entre los requisitos se encuentra ser mayor de 18 años y contar con un emprendimiento productivo, ya sea una idea o uno que se encuentre en estado de desarrollo. Las postulantes deben completar un formulario con datos personales, además de responder preguntas y contar las características de su emprendimiento.

La elección será por departamento

Al igual que en ediciones anteriores, la participación se organiza teniendo en cuenta el domicilio que figura en el documento de la postulante para determinar el departamento correspondiente.

Una vez cerrado el formulario, el equipo del Ministerio de Producción evaluará los proyectos y luego coordinará con cada municipio la fecha de la elección a nivel municipal.

Por el momento, no hay una fecha específica para la elección en cada departamento, ya que será comunicada posteriormente y dependerá de cada municipio.

Cómo recibir ayuda para completar el proyecto

Para las mujeres que tengan una idea o un emprendimiento, pero necesiten ayuda para volcar la información al instructivo de la convocatoria, también habrá opciones de asesoramiento.

Cárdenas explicó que pueden acercarse al municipio correspondiente para recibir información. También pueden comunicarse mediante el número de WhatsApp (2643239939) que figura en la página oficial de la Fiesta Nacional del Sol.

Además, podrán realizar consultas de manera presencial en el Ministerio de Producción, cuarto piso, núcleo 5, o mediante el correo indicado por el área de Industrias y Comercio.