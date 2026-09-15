Emprendedores, artesanos, cooperativas y ONG podrán participar de la FNS

La Fiesta Nacional del Sol abrió una convocatoria destinada a artesanos, emprendedores, cooperativas, organizaciones no gubernamentales e instituciones que quieran formar parte de la feria de la próxima edición del evento. La propuesta se desarrollará del 20 al 22 de noviembre en el Estadio del Bicentenario.

La iniciativa apunta a generar un espacio para que productores y organizaciones de la provincia puedan mostrar al público sus proyectos, productos y servicios, además de explicar los procesos de elaboración y trabajo que hay detrás de cada propuesta.

Durante las tres jornadas, los participantes seleccionados dispondrán de un espacio dentro de una carpa destinada a la exhibición de producciones. Allí podrán establecer un contacto directo con los visitantes y dar a conocer sus emprendimientos, proyectos y actividades.

Hasta el 7 de octubre

Las personas y organizaciones interesadas tienen tiempo para completar la inscripción hasta el 7 de octubre. El trámite se realiza de manera online a través del sitio oficial de la Fiesta Nacional del Sol, donde deberán completar el formulario correspondiente.

Una vez finalizado el período de inscripción, se realizará la selección de las propuestas que integrarán la feria. Entre los criterios establecidos se tendrá en cuenta que los productos o servicios sean originales y resultado de un proceso propio de fabricación, transformación o innovación.

La convocatoria establece además que no podrán participar revendedores de productos, franquicias ni negocios que no cuenten con producción propia.

De esta manera, la feria busca priorizar a quienes desarrollan sus propias propuestas y generar un espacio de visibilización para el trabajo que realizan distintos sectores productivos y sociales de San Juan.

La convocatoria forma parte de la propuesta de participación de la Fiesta Nacional del Sol y apunta a que el público pueda conocer de manera directa la producción y los proyectos que se desarrollan en la provincia.