Los emprendedores de Iglesia y Valle Fértil tendrán la posibilidad de completar el último paso para incorporarse al Registro Provincial de Emprendedores Sociales. Los equipos técnicos de la Dirección de Economía Social recibirán a los interesados para identificar y categorizar sus producciones artesanales.

La instancia es un requisito fundamental para quienes buscan participar en ferias y espacios de comercialización organizados desde el área. Para realizar el procedimiento, cada emprendedor deberá presentar hasta cinco productos propios que permitan verificar su autoría y conocer los materiales y técnicas utilizados.

Días, horarios y lugares para realizar el trámite

Las jornadas de identificación se desarrollarán en dos departamentos sanjuaninos, con atención presencial y en horario de 10:30 a 15:30.

En Iglesia, el encuentro será este jueves 5 de noviembre en la sede de la Escuela de Educación Especial Múltiple, ubicada en calle Laprida s/n, Barrio América, en Rodeo.

En tanto, el viernes 6 de noviembre los equipos estarán en el Colegio Superior N°1 Fuerza Aérea Argentina, ubicado en calle Güemes, entre Mitre y Santa Fe, en San Agustín de Valle Fértil.

Qué deben llevar los emprendedores

Para completar esta instancia, los interesados deberán presentar hasta cinco muestras de productos elaborados artesanalmente por ellos mismos. También podrán llevar tarjetas, packaging y otros elementos que permitan realizar la valoración y verificación de sus emprendimientos.

Durante el encuentro, los equipos técnicos buscarán conocer los materiales utilizados, las técnicas de elaboración y los procedimientos aplicados en cada producción. La instancia de identificación y categorización se realiza exclusivamente de manera presencial.

Quiénes pueden inscribirse y qué beneficios ofrece el Registro

Para formar parte del Registro Provincial de Emprendedores Sociales es necesario ser mayor de edad, residir en San Juan y contar con un emprendimiento vigente cuyos productos sean diseñados, creados, elaborados o manufacturados artesanalmente por el propio emprendedor.

La inscripción también puede iniciarse de manera online mediante el formulario disponible en la página de la Dirección de Economía Social: https://economiasocial.sanjuan.gob.ar/.

Estar incluido en el Registro permite participar en instancias de comercialización, venta y promoción organizadas por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano. Además, habilita el acceso a capacitaciones, espacios de formación, mentorías y líneas de fomento, asistencia y apoyo para el sector.

Actualmente, el Registro Provincial cuenta con más de 4.000 emprendedores incorporados. Las jornadas en Iglesia y Valle Fértil permitirán que nuevos trabajadores de la economía social completen el procedimiento necesario para acceder a estas herramientas.