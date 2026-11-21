Más de 30 emprendedores sociales participan activamente de la Fiesta Nacional del Sol 2026 con la exposición y venta de productos diseñados y elaborados de manera artesanal.

Durante las tres jornadas de la celebración, los hacedores reciben al público desde las 19:00 hasta el cierre en las carpas 1 y 5 de la Plaza de Emprendedores y Artesanos, ubicada en inmediaciones del Escenario Clásico, donde comparten espacio con productores agropecuarios y gourmet, integrantes del Mercado Artesanal y cámaras empresariales.

La propuesta abarca una amplia variedad de rubros con identidad local y materias primas autóctonas, que incluyen marroquinería y trabajos en cuero, objetos en resina, papelería, velas y aromatizantes, diseño textil, sublimación, tejidos en crochet y dos agujas, artesanías en madera, viverismo, cosmética natural y artículos de decoración elaborados incluso con materiales reciclados.

Para facilitar la experiencia de compra de los visitantes, todos los puestos ofrecen opciones de pago en efectivo, mediante transferencia bancaria o a través de billeteras virtuales.

Los proyectos seleccionados para integrar esta vidriera están inscriptos en el Registro Provincial de Emprendedores Sociales y forman parte de la segunda edición de Ideas Incubadora para el Desarrollo Emprendedor, un programa de capacitación y mentoreo que contempla la participación en ferias y eventos masivos.

Además, con el objetivo de ampliar el alcance de los artesanos de toda la provincia, la muestra incorpora un sector especial con productos de Hilar San Juan, el espacio de comercialización impulsado por la Dirección de Economía Social en el local 23 del Paseo del Oeste, en Rivadavia.