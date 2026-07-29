Viajar con mascotas en colectivo ya es una posibilidad para los pasajeros de la empresa Vallecito, que habilitó esta modalidad para todos sus recorridos. La iniciativa establece que los animales no viajen en la bodega, sino junto a sus dueños dentro de un canil ubicado en el asiento contiguo.

Marcela, vendedora de la empresa, explicó a DIARIO HUARPE que al momento de comprar el pasaje los pasajeros deben presentar la documentación correspondiente.

"Necesitan el certificado donde la mascota goce de buena salud y el carnet de vacunas. Además, tienen que pagar un boleto más y van en el asiento al lado, dentro de un canil", detalló.

La trabajadora aclaró que la mascota no será trasladada en la bodega del colectivo y que la modalidad está disponible para todos los trayectos que realiza la empresa, no solamente para el recorrido San Juan-Mendoza.

Respecto al tamaño de los animales, explicó que no existe una restricción específica, aunque deben poder ingresar dentro del canil correspondiente para garantizar la seguridad y comodidad durante el viaje.

La propuesta ya comenzó a ser utilizada por algunos pasajeros. Según indicó Marcela, aunque todavía no son numerosos los casos, ya se registraron varias ventas de pasajes para personas que decidieron trasladarse junto a sus mascotas.

Las opiniones de los sanjuaninos

Tras conocerse la nueva disposición, DIARIO HUARPE consultó a personas que se encontraban en los alrededores de la Terminal de Ómnibus de San Juan para conocer sus opiniones sobre la posibilidad de viajar con animales, especialmente en trayectos cortos.

Algunos pasajeros se mostraron a favor de la medida y destacaron el vínculo que existe entre las personas y sus mascotas.

Un hombre, que se presentó como médico, consideró que la iniciativa es positiva porque "a veces las mascotas son parte de la familia". Sin embargo, señaló que sería importante controlar que los animales estén vacunados y en buen estado de salud.

Otro pasajero coincidió y aseguró que, si el animal viaja correctamente dentro de un canil y sin sufrir estrés, no debería representar un inconveniente. Además, recordó que anteriormente muchas mascotas eran trasladadas en la bodega de los colectivos, una situación que podía resultar traumática.

"Antes a los animales se los sedaba, los cargaban en la bodega y era doloroso de ver. Yo pagaría un boleto para que viaje junto a mí", expresó.

Andrea, una pasajera sanjuanina, también respaldó la iniciativa y afirmó que las mascotas "merecen un lugar" al igual que las personas.

En tanto, una pareja joven señaló que está de acuerdo con la propuesta porque tienen mascota y consideraron que "sería bonito poder llevarla a donde uno va".

Brian, otro usuario consultado, sostuvo que "estaría bueno llevarla a donde vas", destacando la posibilidad de compartir los viajes con los animales de compañía.

Sin embargo, también hubo voces en contra. Una mujer manifestó su rechazo a la medida al considerar que las mascotas podrían generar inconvenientes sanitarios durante el viaje. "Las mascotas tienen que estar en su lugar de mascotas, pueden traer infecciones y nos pueden enfermar", opinó.

La nueva modalidad abrió un debate entre los usuarios sobre el lugar de los animales en el transporte público y las condiciones necesarias para garantizar una convivencia segura entre pasajeros y mascotas.