Empresa de cosméticos despidió a otros 80 trabajadores y el personal ratificó protestas y acampe

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Comisión Gremial Interna (CGI) de los trabajadores de la empresa TSU Cosméticos denunció hoy otros 80 despidos sin causa, por lo que ratificó el plan de lucha y el acampe frente a la fábrica, ubicada en la localidad bonaerense de San Martín, y afirmó que la nueva decisión patronal sumó durante todo 2019 más de 300 empleados cesanteados.



"La compañía procura justificar los más de 300 despidos en la situación de concurso de acreedores y la insolvencia por la que supuestamente atraviesa. Sin embargo, el Boletín Oficial del 2 de noviembre último dio cuenta de la finalización de esa instancia", aseguró.



Los representantes gremiales expresaron en un comunicado que algunos de los cesanteados "no recibieron aún ninguna propuesta de pago indemnizatorio", por lo que ya presentaron una demanda ante el juzgado que sigue la causa para lograr "una conciliación" con las autoridades, aunque reconoció que otros ya iniciaron el juicio.



"Al personal que continúa cumpliendo tareas se le adeuda tres aguinaldos y medio, el bono de 5 mil pesos otorgado por el gobierno anterior y el de este año, además de otro 25 por ciento del haber de noviembre último. Otros trabajadores continúan percibiendo un porcentaje de su salario en negro (no declarado), y la mayoría fue despedida por exigir el cobro del sueldo anual complementario y el blanqueo de los montos irregulares", afirmó.



Los trabajadores señalaron en el documento que la empresa explicó en el último encuentro de partes que "no hay disponibilidad de dinero para pagar", por lo que los directivos ofrecieron "el depósito de alguna cantidad de plata o la extensión de un pagaré y una cuota de la deuda total recién para el 31 de enero próximo", informó hoy la CGI.



Los representantes de los trabajadores denunciaron "amenazas patronales" de desalojo del lugar y de "cierre total de la fábrica", por lo que ratificaron la continuidad de la protesta.



La firma TSU Cosméticos está ubicada en Francia al 3500, en el barrio Villa Lynch de San Martín, y aún continúan cumpliendo tareas 400 trabajadores, en tanto el personal inició el plan de acción gremial el 27 de diciembre último en demanda de las reincorporaciones.



Los delegados explicaron que solo continúa funcionando la distribuidora (Arca Distribuciones) de la compañía, ya que la planta de fabricación (Dybelcorp), ubicada en España al 3400, cerró en marzo ultimo y dejó sin empleo a 150 trabajadores.



"A una cuadra estaba una conocida aceitera, propiedad de Armando Pérez, ex presidente del club de fútbol Belgrano de Córdoba, quien despidió a 70 empleados del sector de envases plásticos. Pero la vendió en junio último en 12 millones de dólares a una textil de la zona. El empresario es el real dueño de TSU Cosméticos también", puntualizó.



Por último, el personal denunció que el gremio de perfumistas -liderado por Rubén Sandoval y alineado en el espacio sindical que conduce el gastronómico Luis Barrionuevo- "no se avino a participar en el conflicto", y que los acuerdos de pago indemnizatorio firmados en el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo) cayeron en septiembre.