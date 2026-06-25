Un empresario de Pocito denunció haber sido víctima de una presunta estafa informática que le provocó una pérdida superior a los $27.000.000. El caso quedó bajo investigación judicial y busca determinar cómo terceros lograron acceder a sus fondos y concretar una serie de movimientos bancarios sin autorización.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la causa, el damnificado es de apellido Gunella y es propietario de un hotel emplazado sobre la Ruta Nacional 40. Aunque la denuncia tomó estado público en los últimos días, los investigadores sospechan que las maniobras irregulares comenzaron varios meses antes de que fueran detectadas.

Según trascendió, el empresario advirtió inconsistencias en los movimientos de su cuenta bancaria y decidió realizar una revisión detallada de las operaciones registradas. Fue entonces cuando descubrió que durante al menos tres meses se habían efectuado extracciones y transferencias de dinero que él no había autorizado.

Las primeras estimaciones indican que el perjuicio económico supera los $27.000.000, una cifra que convirtió al caso en una de las investigaciones más relevantes que actualmente analiza la Justicia en materia de delitos informáticos en la provincia.

Por el momento, los investigadores no cuentan con una hipótesis concluyente sobre el mecanismo utilizado para concretar el fraude. Una de las líneas de trabajo apunta a un posible acceso ilegal a la cuenta mediante técnicas informáticas destinadas a vulnerar las medidas de seguridad del sistema bancario.

Otra posibilidad que evalúan los especialistas es que alguna persona con conocimiento de las claves y credenciales de acceso haya ingresado al servicio de home banking y realizado retiros o transferencias de manera gradual para evitar que los movimientos llamaran la atención del titular de la cuenta.

La investigación quedó a cargo de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, cuyos integrantes deberán reconstruir el recorrido de los fondos, identificar las cuentas receptoras y establecer quiénes participaron en la maniobra. Mientras tanto, se analizan registros bancarios, movimientos electrónicos y otros elementos que permitan esclarecer el hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.