Empresarios esperan anuncios para exportaciones y empleo

La Unión Industrial Argentina (UIA) volvió a poner sobre la mesa sus preocupaciones por la falta de un horizonte que permita ver la recuperación económica.

Durante la apertura de la 26° Conferencia Industrial de la central fabril, su vicepresidente, Daniel Funes de Rioja, sostuvo que se debe "buscar una respuesta desde la dimensión federal", para saber "cómo recuperar la Argentina y cómo crecer".

En este sentido, el representante empresario destacó que la situación actual significó un duro golpe para el empleo, ya que "el empleo formal cayó y subieron tanto el informal como el público". Además, hizo hincapié en la necesidad que tiene la industria en cuanto al comercio exterior.

Según el directivo, "hoy es un tiempo de inflexión y precisamos un horizonte de recuperación, con la premisa de forjar un crecimiento sustentable".

En este sentido, se espera que hoy -en la segunda jornada del evento- la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, lance al menos algunos lineamientos de lo que podría ser la reforma tributaria que entrará en vigencia a partir del año que viene.

Este es un punto sensible para los empresarios porque, al menos según lo que se maneja hasta hoy, se llevaría a que aquellos contribuyentes mejor posicionados paguen más Ganancias y Bienes Personales, entre otras cuestiones.

Si bien no se esperan cambios al respecto, los empresarios resaltarán que hoy conviven 160 impuestos, que en algunos segmentos pueden representar hasta un 50% del precio final.

Además, se insistirá con la desaparición definitiva de "Precios Máximos", y se apuntará a que no se implementen medidas especiales para mejorar el abastecimiento, ya que "se solucionarán con las herramientas habituales".

El otro foco importante de los industriales está puesto en la jornada del miércoles, cuando asistirá el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Y aquí se espera el abordaje de dos cuestiones.

Una de ellas tiene que ver con modificaciones en los derechos de importaciones y reintegros que afectan a varios sectores, pero en especial en el negocio alimenticio, donde el expresidente Mauricio Macri había puesto en vigencia impuestos, que el actual Gobierno se había comprometido a eliminar.

Sin embargo, aquí el eje central de la discusión por el momento de hacer esto, y de qué modo. Mientras que el Gobierno entiende que no es el mejor escenario para aplicar esto, los empresarios pretenden que se aplique en breve, e incluso que se eliminen, algo que debido a la necesidad de recaudar hoy aparece como difícil.

"Si no se eliminan no tiene sentido. Una medida como la que se tomó con las retenciones al campo, donde se redujeron muy poco y por un breve lapso, está visto que no funciona", afirmó a El Cronista una fuente empresaria.

En cuanto a la generación de trabajo, se espera la vuelta del "Decreto 814", con efecto sobre todo en las economías regionales, y que tras 16 años de vigencia fue dejado de lado por el Gobierno del ex presiente Mauricio Macri. Esta medida está en la carpeta oficial desde hace ya algunos meses, y formaba parte del paquete de 60 medidas que el Gobierno había dicho que anunciaría para atacar los efectos de la pandemia.

Este régimen permite a las Pymes tomar una parte de las contribuciones como crédito de IVA. Esa proporción subía en la medida en que la empresa estaba radicada a mayor distancia de la Ciudad de Buenos Aires.

Por: Matías Bonelli.