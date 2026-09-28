Las empresas de apuestas deportivas de Brasil acudieron este lunes a la Corte Suprema para intentar suspender la prohibición de las apuestas online dispuesta por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La presentación se realizó a solo seis días de las elecciones presidenciales, en las que el mandatario buscará la reelección.

El pedido fue impulsado por el Instituto Brasileño del Juego Responsable (IBJR), la principal asociación del sector, que reclamó una intervención urgente de la Justicia. Según sostuvo la entidad, la aplicación de la medida puede generar “efectos irreversibles” incluso antes de que el decreto sea analizado por el Congreso.

Las compañías fundamentaron su presentación en principios como la libertad económica, la competencia y la seguridad jurídica. Además, aseguraron que la decisión afecta la confianza en el ambiente de negocios debido a que las operadoras realizaron inversiones, pagaron impuestos y contrataron trabajadores bajo el marco regulatorio vigente.

El sector también planteó que existen “derechos adquiridos” a partir de la legislación aprobada en 2023, que otorgó permisos por cinco años a las empresas autorizadas para desarrollar la actividad. El IBJR cuestionó, además, que el Gobierno haya tomado la decisión de manera unilateral y sin un criterio técnico suficiente.

La prohibición fue establecida mediante un decreto provisional firmado por Lula el viernes pasado. La norma deberá pasar ahora por el Congreso brasileño, que tendrá un plazo de 120 días para aprobarla o rechazarla.

Lula justificó la medida al vincular el crecimiento de las apuestas online con el endeudamiento de las familias brasileñas. El mandatario sostuvo que este tipo de plataformas puede profundizar los problemas económicos de los hogares y comparó su expansión con otros fenómenos de consumo problemático.

La disputa también quedó atravesada por la campaña presidencial. La decisión se conoció poco más de una semana antes de las elecciones del próximo domingo, en las que Lula tendrá como principal rival a Flávio Bolsonaro. El opositor cuestionó la prohibición y la calificó como un “fraude electoral”.