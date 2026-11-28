La gala organizada por GRUPO HUARPE y Broker Andino convocó a referentes del sector público y privado, empresarios y comunicadores. Además de reconocer a los proyectos finalistas, el encuentro abrió nuevas posibilidades de colaboración para que la ayuda llegue más lejos.

El Sanjuanino Solidario 2026 tuvo una noche de reconocimiento, emoción y encuentro. En el marco de su décima edición, el certamen reunió el viernes 27 de noviembre a representantes de empresas, medios de comunicación, instituciones y autoridades provinciales y municipales en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, con un objetivo común: acompañar a diez proyectos que trabajan diariamente para mejorar la vida de otras personas.

Organizado por GRUPO HUARPE y Broker Andino, el evento volvió a poner en primer plano a quienes, desde distintos puntos de San Juan, sostienen iniciativas sociales, comunitarias y solidarias. La gala fue mucho más que una premiación: también se convirtió en una oportunidad para que sus protagonistas compartieran sus necesidades con sectores que pueden contribuir a fortalecer su trabajo.

La edición 2026 tuvo un significado especial, ya que celebró los diez años del Sanjuanino Solidario. A lo largo de este recorrido, el certamen buscó visibilizar historias que muchas veces se desarrollan lejos de los grandes escenarios, pero que tienen un impacto concreto en familias, niños, personas con discapacidad, recién nacidos y comunidades vulnerables.

En esta ocasión, los diez finalistas llegaron a la gala con proyectos y objetivos diferentes, pero unidos por una misma vocación de servicio. La iniciativa ganadora, Patitas Sin Hogar, encabezada por Eduardo Grasso, recibió los $10.000.000 destinados a concretar la construcción de un quirófano veterinario propio.

El acompañamiento de las autoridades

Entre las autoridades que participaron de la celebración estuvo el gobernador Marcelo Orrego, quien destacó el valor de la solidaridad y el trabajo de las organizaciones finalistas. También acompañaron la gala Gustavo Fernández, ministro de Producción; Adriana García Nieto, ministra de la Corte de Justicia; Guillermo Baigorrí, fiscal general de la Corte; el diputado nacional Cristian Andino; el intendente de Rawson, Carlos Munisaga; y Juan Carlos Quiroga Moyano, presidente del Partido Justicialista, entre otros referentes institucionales.

La presencia de representantes de distintos espacios institucionales reflejó el alcance que adquirió el Sanjuanino Solidario en la provincia. El certamen no solamente reconoce a quienes realizan tareas de ayuda, sino que también convoca a quienes pueden contribuir a que esas acciones se sostengan y crezcan.

Empresas que acompañan el compromiso social

El sector empresarial tuvo una participación destacada en la gala. Entre los representantes que acompañaron la noche estuvieron Pablo Meglioli, CEO de Broker Andino; Julián Rins, de Sigma; Gerardo y Carolina Videla, de Bioasist; Fernando Luna y Arturo Delgado, de Del Sur y Mediagua; Rodolfo Ovalles, de Los Azules; María José Orozco, de Iapser Seguros; Sandra Barceló, de la Cámara Minera de San Juan; y Brenda Karsten, de Geominlab.

También estuvieron presentes referentes de otras firmas e instituciones, como Naturgy, Avícola Myriam, La Platense, On Nutrive y distintos comercios y empresas que formaron parte de la convocatoria.

El acompañamiento empresarial representa una dimensión central del Sanjuanino Solidario. Detrás de cada proyecto hay necesidades concretas: alimentos, materiales de construcción, equipamiento, insumos médicos, herramientas de trabajo o recursos para ampliar espacios de atención. La posibilidad de acercar a las organizaciones con empresas y profesionales abre caminos para que esas necesidades puedan transformarse en respuestas.

Los medios, parte de una celebración colectiva

La gala también contó con la presencia de referentes del ámbito periodístico y de la comunicación. La cobertura de DIARIO HUARPE registró, entre otros, a César Carmona, de Huellas del Hombre y a Sebastián Saharrea, de Tiempo de San Juan.

La participación de los medios resulta fundamental para que las historias de los proyectos solidarios trasciendan el escenario y lleguen a más personas. La difusión permite que la comunidad conozca qué hacen las organizaciones, a quiénes acompañan y de qué manera puede sumarse a sus iniciativas.

La solidaridad que continúa después de la gala

Uno de los momentos más significativos de la noche se produjo después de la premiación, cuando finalistas, empresarios, funcionarios y dirigentes compartieron un espacio de encuentro. En un clima distendido, se generaron conversaciones para conocer las necesidades de los proyectos y evaluar posibles formas de colaboración.

Durante ese intercambio, algunos representantes del sector privado y público se acercaron a los protagonistas para interiorizarse sobre sus objetivos y las herramientas que necesitan para continuar con su tarea. El encuentro permitió que las historias presentadas durante la gala comenzaran a convertirse en posibles vínculos de ayuda.

El Sanjuanino Solidario 2026 dejó un ganador y nueve proyectos que también recibieron reconocimiento y visibilidad. Pero el sentido de la iniciativa va más allá de una clasificación: busca que cada historia encuentre acompañamiento y que el compromiso de quienes trabajan por los demás pueda multiplicarse.

En una noche en la que convivieron autoridades, empresarios, comunicadores y referentes sociales, la décima edición reafirmó que la solidaridad puede construirse desde distintos lugares. A veces, con una donación; otras, con recursos, difusión, gestión o simplemente con el tiempo dedicado a escuchar una necesidad.

El encuentro dejó una certeza: cuando las organizaciones sociales encuentran apoyo en las empresas, las instituciones y los medios, sus posibilidades de transformar realidades se amplían. Y ese es, precisamente, uno de los objetivos que el Sanjuanino Solidario busca sostener después de diez años de historias compartidas.