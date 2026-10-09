Las normas ISO más utilizadas por empresas y proveedores atravesaron una actualización que ya comenzó a impactar en las cadenas de suministro de la minería. Los cambios incorporan de manera explícita la variable cambio climático dentro de los sistemas de gestión y refuerzan la necesidad de que las organizaciones identifiquen riesgos, evalúen expectativas de clientes y demuestren capacidad para cumplir estándares internacionales.

Para San Juan, donde se preparan inversiones millonarias vinculadas al cobre, la actualización adquiere una relevancia especial. Las operadoras mineras y sus contratistas exigen cada vez más certificaciones para incorporar proveedores, una tendencia que especialistas consideran clave para las empresas que buscan participar de la actividad.

Daniel Cano, director de Cano Consultores y especialista en sistemas de gestión, sostuvo que la certificación ya dejó de ser un diferencial para transformarse en un requisito creciente dentro de sectores como la minería.

“Cada vez más las empresas mineras exigen a sus proveedores sistemas de gestión certificados. Ya no se trata solamente de calidad, sino también de seguridad, ambiente y capacidad de gestión”, explicó. Sí. "De hecho, hasta las mismas mineras están certificando. La semana pasada tuvimos una auditoría interna en la mina Casposo, que está certificando. Ellos mismos están dando el ejemplo certificando normas", agregó.

Qué cambió en las normas

La principal modificación incorporada por ISO fue la obligación de que las organizaciones determinen si el cambio climático constituye un factor relevante para su actividad y consideren además si sus partes interesadas tienen requisitos o expectativas vinculadas a ese tema. Los cambios fueron incorporados inicialmente mediante enmiendas y luego quedaron integrados en las nuevas versiones de las normas.

Las actualizaciones alcanzan a estándares ampliamente utilizados por empresas proveedoras de la minería, entre ellos ISO 9001 de gestión de calidad, ISO 14001 de gestión ambiental, ISO 45001 de seguridad y salud ocupacional y otras normas de gestión empresarial.

Según ISO, el objetivo es que las organizaciones incorporen el análisis de los efectos del cambio climático dentro de sus procesos de planificación, gestión de riesgos y toma de decisiones.

El desafío para los proveedores sanjuaninos

Para Cano, la actualización llega en un momento en que las empresas sanjuaninas intentan posicionarse frente a la expansión minera que proyectan iniciativas como Vicuña, Los Azules, El Pachón y Hualilán.

“El proveedor que quiera competir en minería tiene que empezar a mirar estos temas porque forman parte de las exigencias internacionales que manejan las grandes compañías”, señaló.

El especialista explicó que las certificaciones permiten demostrar procesos ordenados, trazabilidad, gestión de riesgos y cumplimiento de estándares reconocidos globalmente, aspectos que suelen ser evaluados durante procesos de contratación.

Además, indicó que la adaptación no debe verse únicamente como una exigencia documental, sino como una herramienta para mejorar la competitividad y acceder a mercados más exigentes.

"Las mineras piden certificaciones porque así tienen proveedores más ordenados, con procesos ordenados, sin impactos ambientales, sin problemas de seguridad en el trabajo. Esto e importante porque en minería, al tema de los accidentes laborales se le da muchísima y las normas mineras son más estrictas en eso", agregó.

Una tendencia que crece

La incorporación de requisitos vinculados al cambio climático forma parte de una decisión adoptada por ISO para armonizar sus sistemas de gestión con las nuevas demandas globales en materia ambiental y de sostenibilidad.

En la práctica, esto significa que las empresas certificadas deberán demostrar que analizaron cómo el cambio climático puede afectar sus operaciones y cómo las exigencias de clientes, reguladores o inversores pueden influir sobre su actividad.

Para una provincia que busca incrementar la participación de proveedores locales en los grandes proyectos mineros, el desafío pasa ahora por acompañar el crecimiento de la actividad con empresas capaces de cumplir los estándares que demanda una industria cada vez más internacionalizada.