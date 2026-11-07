La Expo Ironman 2026 dejó más de $21 millones en ventas para las empresas participantes, según el balance difundido por la Dirección de Comercio Exterior de San Juan. El relevamiento, realizado después de la feria que acompañó a las competencias deportivas, incluyó una encuesta a 26 firmas y reveló que casi el 60% consiguió nuevos contactos comerciales, mientras que el 16% afirmó haber concretado acuerdos de venta.

El resultado permite conocer el movimiento comercial generado durante la exposición, realizada entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre en el estacionamiento del Teatro del Bicentenario. Durante esas jornadas, productores y empresarios sanjuaninos ofrecieron sus productos a deportistas, turistas y visitantes que llegaron a la provincia.

La cifra corresponde a las ventas registradas en el marco de la Expo y no representa el impacto económico total del Ironman. El informe también evaluó el desempeño de las empresas, los acuerdos alcanzados y las oportunidades de negocios generadas durante el evento.

Casi el 60% de las empresas consiguió nuevos contactos

Uno de los resultados destacados fue la posibilidad de establecer vínculos con potenciales compradores. Cerca del 60% de las 26 empresas encuestadas aseguró haber conseguido nuevos contactos comerciales, que podrían convertirse en oportunidades de negocio después de la exposición.

Además, el 16% manifestó haber concretado acuerdos de venta durante la feria. Sin embargo, el balance no especifica los montos de esos acuerdos ni cuántos podrían transformarse en operaciones comerciales posteriores.

En cuanto al desempeño económico, el 84% de las firmas calificó sus ventas como excelentes, muy buenas o buenas. Un 12% realizó una valoración regular o mala, mientras que el 4% restante no respondió o no pudo evaluar sus resultados.

Los indicadores muestran una recepción mayoritariamente favorable entre las empresas consultadas, aunque todavía no permiten establecer qué rubros concentraron las mayores ventas ni cuántos contactos derivarán en exportaciones.

Los productos sanjuaninos tuvieron su espacio en el Ironman

La Expo funcionó como un espacio de exhibición comercial paralelo a las competencias Ironman 51.50 y Full. Durante cinco jornadas reunió propuestas vinculadas con la alimentación, las bebidas, la indumentaria y el equipamiento deportivo.

En la inauguración, DIARIO HUARPE recorrió los puestos y dialogó con empresarios y productores locales que buscaban ampliar su cartera de clientes. Entre los productos exhibidos se encontraban vinos, aceites de oliva, dulces, conservas y suplementos deportivos.

La llegada de competidores extranjeros generó consultas por artículos regionales, especialmente entre visitantes interesados en conocer productos característicos de San Juan.

El balance difundido ahora permite cuantificar parte de esa actividad. No obstante, la Dirección de Comercio Exterior todavía no detalló qué sectores tuvieron el mayor volumen de operaciones ni cómo se distribuyeron los $21 millones informados.

Cómo evaluaron los empresarios la Expo Ironman

El relevamiento también incluyó la opinión de las empresas sobre su participación. El 91% calificó positivamente la experiencia comercial, mientras que el mismo porcentaje expresó una valoración favorable de la organización.

La exposición fue impulsada por la Dirección de Comercio Exterior, dependiente del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, con el objetivo de promocionar productos locales y generar contactos con potenciales compradores.

Además de ofrecer un espacio de ventas, la feria permitió que los visitantes conocieran distintos emprendimientos y empresas de la provincia.

Aunque la organización busca potenciar la oferta exportable sanjuanina, el informe difundido no confirma cuántas firmas concretaron exportaciones como resultado de los contactos obtenidos.

El Ironman también impulsó la actividad turística

El balance comercial se conoció después de un fin de semana que también dejó un movimiento importante para la hotelería y la gastronomía.

Según informó anteriormente DIARIO HUARPE, las competencias convocaron a más de 5.000 visitantes y la ocupación hotelera alcanzó niveles de entre el 90% y el 95% durante la semana del evento.

La presencia de atletas, familiares y acompañantes generó consumo en diferentes actividades económicas, más allá de las empresas que participaron directamente de la exposición.

Sin embargo, las ventas por $21 millones corresponden exclusivamente al balance comercial de la Expo y no deben confundirse con la actividad económica total que generó el encuentro deportivo.

Con las competencias finalizadas, los datos permiten medir una parte de los resultados obtenidos por las firmas participantes. La próxima evaluación será determinar cuántos de los contactos y acuerdos alcanzados se transformarán en negocios sostenidos para la producción sanjuanina.