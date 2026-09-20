Empresarios, emprendedores, estudiantes, científicos e investigadores tendrán un punto de encuentro el próximo 30 de septiembre con una nueva edición de Emprezar San Juan 2026. La propuesta organizada por la Unión Industrial de San Juan busca reunir a unas 600 personas y tendrá actividades en el Centro Cultural Conte-Grand y el Centro de Convenciones, con minería, asesorías, innovación, arte, espacios de networking como protagonistas y a la dinámica de “Los 8 Escalones”. El encuentro se desarrollará entre las 17 y las 23.

Ariel Zabala, secretario ejecutivo de la Unión Industrial de San Juan, explicó a DIARIO HUARPE que Emprezar es una marca que la entidad desarrolla desde hace más de una década y que fue modificando su formato con el paso de los años. Lo que comenzó principalmente con charlas motivacionales e inspiracionales para empresarios jóvenes y pymes familiares ahora busca ampliar su alcance y generar vínculos entre diferentes actores del entramado productivo.

“Está pensado para varios segmentos de público”, explicó Zabala. La intención, señaló, es que en un mismo lugar puedan encontrarse un empresario con décadas de trayectoria, un emprendedor que recién comienza, estudiantes próximos a ingresar al mercado laboral e investigadores que desarrollan soluciones que podrían ser aplicadas por la industria.

Cuatro actividades simultáneas

Una de las principales novedades estará en el Centro Cultural Conte-Grand, donde entre las 17 y las 19 funcionarán cuatro propuestas al mismo tiempo. Habrá cápsulas de asesoramiento de aproximadamente 15 minutos sobre áreas como comunicación, tecnología, finanzas, recursos humanos, operaciones, logística, marketing y aspectos legales.

“Van a ser asesorías express y la idea es que vaya rotando la gente que se inscribió”, contó Zabala. Incluso habrá espacios destinados a emprendimientos culturales y artísticos que necesiten herramientas para calcular costos, preparar presupuestos o profesionalizar sus proyectos.

Otro de los espacios estará destinado a Ennoia, organización con la que la Unión Industrial trabaja para acercar el ámbito científico y académico a las empresas. Investigadores y emprendedores científicos podrán presentar proyectos y soluciones después de haber participado durante los últimos meses de instancias de preparación.

La propuesta también tendrá un sector de arte industrial, con muestras e intervenciones culturales, y una dinámica inspirada en “Los 8 Escalones”. Los asistentes podrán sumar puntos previamente y quienes obtengan los mejores resultados participarán de una final en vivo durante el evento.

La minería tendrá un lugar central

Después de las actividades en el Conte-Grand, la jornada continuará desde las 19.30 en el Centro de Convenciones con el Foro Emprezar. Allí se desarrollarán paneles vinculados con minería y cadena de valor, liderazgo y trabajo en equipo, además de transformación de empresas familiares.

Zabala destacó que la minería será uno de los ejes principales ante el crecimiento que atraviesa el sector en San Juan. El primer panel buscará reunir a proveedores y empresas operadoras para debatir sobre las necesidades que comenzará a demandar la actividad y los desafíos que enfrenta la cadena de valor local.

Según adelantó, participarán representantes vinculados a proyectos mineros y proveedores con experiencia en servicios para el sector.

El cierre estará dedicado al networking. Desde las 21.45 se realizará un after event pensado para facilitar nuevos contactos, posibles acuerdos y vínculos entre empresas, profesionales y jóvenes talentos.

Entradas y convocatoria

Zabala indicó que la preventa se encuentra en $25.000 en fanticket.ar o al 264 5 289506 y que también se contemplan descuentos para determinados grupos, entre ellos estudiantes y personas vinculadas con universidades. El pase incluye las actividades, mentorías, paneles, merchandising y el encuentro de cierre. La gacetilla oficial también contempla el acceso a las distintas instancias de networking y a la dinámica de “Los 8 Escalones”.

Para la Unión Industrial, el objetivo final es que Emprezar vuelva a funcionar como una puerta de entrada para quienes buscan contactos, herramientas o posibilidades dentro del mundo productivo. “Sirve para motivar, inspirar y conectar. El que está arrancando puede decir: ‘Este es mi momento, llevo mi tarjeta y me doy a conocer’”, resumió Zabala.