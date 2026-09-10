Empujones y casi terminan a las piñas: la pelea de Viciconte y Daniela Celis

Un desafío de cocina en vivo terminó en un escenario caótico tras una broma entre Mica Viciconte y Daniela Celis. El conflicto comenzó cuando Celis intentó estrellar un huevo en la cabeza de Viciconte, provocando la reacción inmediata de la panelista, quien respondió arrojándole el mismo alimento directo al cabello de la ex Gran Hermano.

Celis mostró vergüenza e incomodidad tras el ataque, pero esperó una distracción de su compañera para tomar revancha e impregnarla con harina. Pese al contraataque, Viciconte optó por continuar con la preparación mirando directamente a la cámara e ignorando a la joven, quien reaccionaba con risas nerviosas mientras la escenografía quedaba cubierta de comida.

El episodio provocó una ola de reacciones en redes sociales. Entre los comentarios vertidos por los usuarios surgieron frases como "Mina más envidiosa y mala leche como la Viciconte creo que no existe", "un mes más y se van a las piñas", "es re bruta, el bife que le metería", "la Viciconte es jodida y no lo escondió nunca" y "La banco a Mica, qué insoportable debe ser trabajar con Daniela".

El enfrentamiento actual sumó un nuevo capítulo al historial entre ambas. Anteriormente, Celis quedó envuelta en una controversia tras presentarse en un streaming con una remera blanca sin corpiño, lo que generó debate en plataformas digitales sobre su cuerpo y la visibilidad de sus pezones. La situación escaló cuando Viciconte cuestionó su ropa en La Jugada, programa de Telefe Streams, sugiriéndole usar protección para evitar que se marcaran sus partes íntimas.

Aquel señalamiento generó discusiones que afectaron a la ex Gran Hermano. Durante su participación en GH x Tora & Fefe, la joven leyó un escrito para aclarar la incomodidad de abordar públicamente ese tema y expresó: "Este tema me da mucha vergüenza hablarlo". En esa misma intervención, la mediática admitió haber leído y escuchado múltiples opiniones dirigidas a sus pechos y pezones.