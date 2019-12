En 2018 disminuyeron 30% las transacciones de fusiones y adquisiciones de empresas

Las operaciones de M&A (fusiones & adquisiciones) en Argentina durante 2019, 46 transacciones por un valor de US$ 3.900 millones, disminuyeron 30% en cantidades y 68% en valores con relación a las concretadas en 2018, según First Capital Group.



Sin embargo, la Argentina fue el tercer país más activo en M&A en Latinoamérica, detrás de Brasil y Colombia, en relación con el valor de las transacciones y el quinto más activo en relación a cantidad de transacciones concretadas.



"La caída del mercado argentino está relacionada a la crisis económica y financiera que vive el país", explicó Juan Trippier, manager de First Capital Group.



A ello se sumó "la inestabilidad de la región -que se ha acentuado durante el último semestre- y al arrastre de una indefinición en el conflicto comercial entre Estados Unidos y China que impacta sobre el clima de inversión".



"El proceso de cambio de gobierno y ajuste de modelo económico ha causado que muchos inversores adopten una postura de ‘wait and see’ y demoren decisiones de inversión hasta tener un panorama más claro", completó



Entre las principales transacciones de 2019 en la Argentina estuvo la adquisición de una participación minoritaria en Mercado Libre por parte de Paypal y Dragoneer Investment Group por US$ 750 millones.



También la compra de 51% de Prisma Medios de Pago por el fondo Advent International por US$ 724 millones; la venta de los activos de la aseguradora australiana QBE en Latinoamérica a Zurich por US$ 409 millones y la adquisición de la Central Termoeléctrica Brigadier López por parte de Central Puerto S.A por US$ 326 millones.



"Las mismas se efectuaron con anterioridad a las elecciones primarias del 11 de agosto que marcaron un punto de inflexión en el mercado de M&A local", aclaró Alejandro Martín Cagliolo, Financial Advisor de First Capital Group.



Y agregó: "Los últimos meses del año fueron muy negativos, con apenas siete transacciones completadas post-PASO".



En relación con el origen de las transacciones, 75% de las operaciones fue crossborder (el comprador es de un país extranjero) y solo 10 de las 46 operaciones fueron realizadas por compradores locales, una baja significativa en relación a periodos anteriores.



El sector de Tecnología & Internet fue uno de los más destacados durante 2019, con 10 transacciones concretadas por un valor total superior a US$ 1.000 millones; y una participación en relación al total país fue del 22%, en comparación con el 5% de 2018.



En el sector alimenticio sobresalió la venta de QuickFood, Avex y Campo Austral por parte de la empresa alimenticia brasileña BRF por un total de US$ 172 millones.



Por otra parte, en estos días se anunció la venta de la marca de quesos Tholem, perteneciente a la empresa láctea argentina SanCor (en proceso de venta de activos), al grupo Savencia, empresa láctea de origen francés y dueña en Argentina de Milkaut.



En los próximos meses, el mercado de M&A y de inversión en general "se mantendrá cauto y expectante de los resultados de las políticas económicas dispuestas por el nuevo gobierno", estimaron desde First Capital Group.



"Podemos esperar un mayor número de transacciones del tipo distressed, donde la compañía/activo debe reestructurar su operación y pasivos; dentro de este marco, podríamos esperar que grandes grupos locales, que han sido afectados por la coyuntura económica, se desprendan de activos para aumentar su liquidez y focalizarse en su ‘core business’", afirmó Trippier.



"También podemos esperar un mayor número de transacciones del tipo estratégico, motivadas por crecimiento a nivel de posicionamiento de mercado y market share", completó.