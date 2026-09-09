En 24 horas 130 choferes fueron habilitados con el nuevo registro de transporte

El nuevo sistema de registración para el transporte de pasajeros en San Juan ya cuenta con 130 choferes inscriptos y habilitados, según informó en Radio Sarmiento el secretario de Transporte, Marcelo Molina. El funcionario precisó además que, desde el lanzamiento de la plataforma, más de 600 personas ingresaron al registro y se iniciaron entre 250 y 260 trámites.

El dato corresponde al relevamiento realizado entre el día anterior y la jornada en la que Molina brindó precisiones sobre el funcionamiento del nuevo esquema. De acuerdo con el funcionario, la registración de los conductores avanzó con mayor rapidez que la correspondiente a los vehículos, ya que en este último caso todavía deben realizarse validaciones y controles sobre parte de la documentación presentada.

“130 choferes ya están habilitados para transitar”, afirmó Molina al referirse al avance del registro.

El nuevo mecanismo fue implementado a partir de los cambios introducidos en la normativa provincial de transporte y reemplaza el anterior sistema de licencias por un registro sin cupos. De esta manera, quienes quieran prestar servicios de taxi, remis u otras modalidades contempladas por la legislación podrán incorporarse siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Un registro con dos etapas

El proceso contempla dos registraciones vinculadas: por un lado, la correspondiente al chofer, y por otro, la del vehículo. Luego ambas deben quedar asociadas dentro del sistema.

Según explicó Molina, la inscripción de los conductores es actualmente la que presenta mayor nivel de avance. En el caso de los autos, algunas validaciones todavía se encuentran en proceso debido a la documentación que debe ser revisada.

La plataforma permite realizar los trámites durante las 24 horas, todos los días de la semana. Para iniciar la gestión es necesario contar con un usuario de SIDI e ingresar al sitio de la Secretaría de Transporte. Parte de la información requerida se obtiene mediante cruces automáticos con registros de licencia de conducir, ARCA y otros organismos.

Entre la documentación que debe aportar el usuario se encuentra la correspondiente al vehículo y el seguro. La vinculación entre el conductor y el auto constituye una instancia posterior del procedimiento.

Sin cupos y con nuevos requisitos

Uno de los principales cambios del esquema es que ya no existe un número limitado de licencias. El objetivo es permitir el ingreso de nuevos prestadores que cumplan con las exigencias legales.

Molina sostuvo que el cambio apunta a ampliar la oferta disponible para los pasajeros y, al mismo tiempo, permitir que quienes quieran trabajar en el sector puedan hacerlo dentro de la normativa.

Los conductores deberán contar con licencia profesional, registración fiscal y las condiciones exigidas por la legislación vigente. En el caso de quienes desarrollen la actividad comercial de manera independiente, deberán cumplir con las obligaciones correspondientes ante ARCA.

También se estableció que los vehículos destinados al transporte de pasajeros deberán respetar las condiciones previstas por la Ley Nacional de Tránsito, incluida la antigüedad máxima de 10 años. La normativa alcanza a los vehículos eléctricos y contempla distintas características de unidades.

La tarifa orientativa reemplazará al esquema único

Otro de los cambios previstos está relacionado con la tarifa. La Secretaría de Transporte publicará un valor orientativo elaborado a partir de un análisis de costos, pero el precio final podrá variar de acuerdo con el servicio ofrecido y el acuerdo entre pasajero y prestador.

En ese marco, el tarifador dejará de ser obligatorio y pasará a ser opcional. Podrá utilizarse especialmente en los servicios tomados directamente en la vía pública o en paraderos, mientras que las aplicaciones podrán informar previamente al usuario el valor del viaje.

La intención es que exista mayor competencia entre prestadores, tanto por precio como por calidad del servicio. El usuario podrá optar entre distintas alternativas.

El control comenzará cuando exista una masa crítica de inscriptos

Respecto de los controles, Molina señaló que comenzarán una vez que la Secretaría considere que existe una cantidad suficiente de personas registradas y que el sistema se encuentre operativo para su fiscalización.

Los inspectores podrán verificar al conductor mediante su número de registro y la fotografía asociada. En el caso del vehículo, el número de patente permitirá consultar si se encuentra habilitado.

La Secretaría también prevé habilitar posteriormente una consulta para que los propios pasajeros puedan verificar si un chofer o vehículo está registrado antes de contratar el servicio.