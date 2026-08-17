En 25 de Mayo, golpearon con un palo a un ciclista para robarle todo

Un joven ciclista de apellido Guallama vivió una situación de extrema violencia mientras se desplazaba por Calle 4, en el departamento 25 de Mayo. El hecho ocurrió específicamente en el tramo comprendido entre Calle 21 y Calle 22, cuando el damnificado fue sorprendido por personas que intentaron sustraerle su medio de transporte mediante una peligrosa maniobra.

Según el testimonio de la víctima, durante su trayecto un grupo de desconocidos le arrojó un palo "directamente contra las ruedas de la bicicleta" con el objetivo de desestabilizarlo. El impacto del objeto provocó que perdiera el control del rodado y terminara impactando contra el pavimento. Al caer, el joven observó que los agresores se abalanzaban rápidamente hacia su posición, confirmando sus sospechas de que pretendían aprovechar el accidente para concretar el robo.

A pesar de la magnitud del golpe, Guallama logró reaccionar con rapidez para evitar el asalto. El ciclista consiguió reincorporarse y volvió a subir a su bicicleta para huir del lugar sin mirar hacia atrás, logrando finalmente ponerse a salvo en su domicilio. Debido al estado de shock, el joven no notó de inmediato la gravedad de sus heridas. Fue recién al alcanzar la altura de Calle 23 cuando empezó a percibir las consecuencias físicas del choque.

El saldo del ataque incluyó raspaduras y quemaduras tanto en el rostro como en las piernas del joven. Este suceso ha generado una notable preocupación entre los vecinos que circulan habitualmente por esa zona de 25 de Mayo. El método utilizado refleja una modalidad delictiva que consiste en colocar o arrojar obstáculos sobre la calzada para forzar la caída de los conductores y facilitar así el accionar de los delincuentes.