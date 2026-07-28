En Alemania se burlaron de Argentina y la acusaron de ser "un mal ejemplo"

Rudi Völler, quien se desempeña como director deportivo de la Federación Alemana, expresó su descontento con el reconocimiento internacional que recibe el conjunto argentino.

Durante su participación en el Congreso Internacional de la Asociación de Entrenadores de Fútbol Alemanes, el exfutbolista manifestó que "Dije que en Alemania necesitamos defender mejor. Mucha gente puso a los argentinos como modelo y me pareció un mal ejemplo. De repente, los argentinos se convirtieron en la referencia. Me pareció una discusión un tanto hipócrita".

El dirigente, que enfrentó a la Argentina en las finales de 1986 y 1990, fue tajante al referirse a la propuesta futbolística del equipo de Lionel Scaloni. Al respecto, el directivo aseguró que "No quiero un equipo que juegue como Argentina. Lo de ellos no tuvo nada que ver con el fútbol. Sí, son campeones del mundo y esta vez son subcampeones, pero realmente no entiendo esos elogios hacia ellos de parte de tanta gente".

En su análisis comparativo, Völler destacó la labor de otros seleccionados europeos durante las últimas competencias. El exgoleador remarcó que "España merece los elogios, y los ingleses también defendieron muy bien".

Estas declaraciones surgen en un contexto donde el equipo germano fue eliminado en los octavos de final por Paraguay. Ante las críticas por el nivel de su propio país, aclaró que "Bueno, que no sabemos defender no lo he dicho. Podemos y debemos defender mejor, eso es un hecho, y empieza desde arriba o en el centro del campo".

Finalmente, el histórico referente alemán recordó sus impresiones tras el título obtenido por la Albiceleste en 2022. Aunque reconoció la figura del capitán argentino, mantuvo su postura crítica sobre el nivel colectivo al afirmar que "Aparte de Lionel Messi, que es extraordinario y a quien todo el mundo deseaba este título mundial, que nadie me diga que los argentinos son mejores que nosotros".