Tras su fuerte repercusión internacional y la tormenta política que desató en su país de origen, el documental "NAZA" —dirigido por los cineastas israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor— tendrá su estreno en la Argentina.

La obra, construida a partir de los testimonios de 24 militares y agentes de inteligencia que revelan los mecanismos del Ejército israelí en la Franja de Gaza, se proyectará en cinco funciones en el Cine Arte Cacodelphia (Roque Sáenz Peña 1150, CABA) hasta el 28 de octubre.

La película, que tuvo su estreno mundial en la competencia oficial del Festival de Venecia —donde se alzó con el Premio Especial del Jurado y recibió una ovación de 25 minutos—, es fruto de tres años de investigación conjunta de Abraham y Szor, reconocidos también por integrar el equipo de No Other Land (ganadora del Óscar al mejor documental en 2025).

El núcleo del largometraje descansa sobre los testimonios de 24 integrantes y exintegrantes de las fuerzas armadas y de inteligencia de Israel. Las entrevistas se grabaron de noche en terrazas de Tel Aviv, manteniendo a los protagonistas en la oscuridad para resguardar su identidad.

A través de estos relatos, el documental expone los criterios de selección de objetivos y las órdenes de ataque de las fuerzas israelíes. Además, revela el cálculo burocrático previo sobre la cantidad admisible de muertes de civiles en una operación, concepto al que alude el título del filme a partir del acrónimo militar interno "NAZA" (utilizado para designar el "daño colateral").

Y también, el uso de sistemas avanzados de vigilancia y herramientas de inteligencia artificial (uno de los más conocidos es el caso de Palantir, la empresa de Peter Thiel) para fijar blancos vinculados a Hamás, incluso bombardeando viviendas a sabiendas de que albergaban a familiares y civiles.

Asimismo, la propuesta formal de los directores evita presentar estos hechos como desvíos o excesos individuales, enfocándose en cambio en la maquinaria burocrática y los procedimientos sistemáticos del Estado de Israel.

Como decisión estética, la devastación en Gaza permanece fuera de campo durante casi todo el metraje y solo se muestra de forma directa hacia el tramo final. La investigación prolonga informes previos publicados por The Guardian.

Escándalo político y repercusiones

El impacto de la película trascendió ampliamente la esfera cinematográfica para convertirse en un terremoto político en Israel. El ministro de Cultura, Miki Zohar, tildó a los realizadores de "traidores" y exigió que se les retire la ciudadanía, mientras que el primer ministro Benjamin Netanyahu cuestionó públicamente el proyecto y los directores denunciaron haber recibido amenazas.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) rechazaron de plano las acusaciones expuestas en el metraje. El jefe del Ejército, Eyal Zamir, calificó al documental como una "distorsión deliberada de la realidad" y ordenó abrir una investigación para determinar si existió una filtración de información militar clasificada.

Pese a las trabas para su exhibición comercial en territorio israelí —donde sus creadores la ofrecieron de manera gratuita a las salas y anunciaron que estará disponible libremente en Internet a través de The Guardian próximamente—, el público argentino podrá acceder a su proyección en el circuito porteño.



