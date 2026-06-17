En busca de su primer Mundial, Portugal debuta contra RD del Congo

Portugal pondrá en marcha su participación en el Mundial 2026 este miércoles cuando enfrente a República Democrática del Congo por la primera fecha del Grupo K. El encuentro se disputará en el NRG Stadium de Houston, Estados Unidos, y marcará el estreno de ambos seleccionados en la competencia.

El partido comenzará a las 14 de Argentina y podrá seguirse a través de las transmisiones oficiales disponibles para el Mundial 2026. El conjunto europeo llega como uno de los candidatos a avanzar sin sobresaltos en la fase de grupos, mientras que el equipo africano buscará dar el golpe en su regreso a una Copa del Mundo después de más de 50 años.

Portugal afronta el torneo con una generación repleta de figuras. El equipo dirigido por Roberto Martínez tiene como gran referente a Cristiano Ronaldo, quien disputa su sexto Mundial. A su alrededor aparecen nombres de peso como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, João Neves y Nuno Mendes, futbolistas que sostienen las aspiraciones lusas de pelear por el título.

Del otro lado estará una República Democrática del Congo que vuelve a la máxima cita del fútbol internacional tras su única experiencia en 1974. El entrenador Sébastien Desabre anticipó que su equipo jugará sin complejos frente a uno de los favoritos del grupo. Entre sus principales figuras aparecen Yoane Wissa, Noah Sadiki, Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe y Chancel Mbemba.

Las formaciones probables para el debut indican que Portugal saldría con Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio y Nélson Semedo; Vitinha, João Neves y Bruno Fernandes; Pedro Neto, Trincão y Cristiano Ronaldo. Por su parte, RD Congo formaría con Lionel Mpasi; Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Joris Kayembe y Aaron Wan-Bissaka; Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy y Ngal'ayel Mukau; Théo Bongonda, Noah Mbuku y Yoane Wissa.

El encuentro representa una prueba de exigencia diferente para ambos. Portugal intentará comenzar con una victoria que ratifique su condición de candidato, mientras que RD Congo buscará aprovechar el escenario mundialista para demostrar que puede competir de igual a igual ante una de las selecciones más poderosas del certamen.