En Capital, golpearon y amenazaron a una pareja de jubilados para robarle

Un violento robo afectó a una pareja de jubilados durante la noche del miércoles en una vivienda ubicada sobre calle Hipólito Yrigoyen al 1100, en el departamento Capital. Las víctimas, una mujer de 78 años y su esposo de 83, vivieron momentos de angustia cuando una pareja de delincuentes irrumpió en su inmueble con intenciones de robo.

El hecho se produjo cerca de las 19:30 horas, momento en que los asaltantes tocaron el timbre de la residencia. Al abrir la puerta, la mujer fue interceptada sorpresivamente por uno de los atacantes, quien la tomó del rostro para taparle la boca y la empujó al suelo. Posterior a eso, la arrastró hasta el baño donde estaba su pareja, para luego llevar a ambos hacia uno de los dormitorios.

En esa habitación, los intrusos intentaron maniatar a los adultos mayores mientras les exigían la entrega de efectivo. Durante la secuencia, uno de los delincuentes mostró un arma de fuego para intimidarlos. Luego de revisar distintas zonas de la propiedad, los ladrones lograron apoderarse de $62000 en efectivo que les entregaron los propios damnificados.

Antes de huir, la pareja de delincuentes obligó a la dueña de casa a caminar hasta el ingreso principal y le ordenó cerrar la puerta inmediatamente tras su salida. Una vez solos, los damnificados llamaron al número de emergencias 911 para pedir auxilio. Al llegar al lugar, las autoridades constataron que los afectados tenían hematomas en los brazos, por lo que requirieron la asistencia médica de una ambulancia del servicio PAMI.

La causa quedó bajo la órbita de los efectivos de la Comisaría 28. El personal policial analizó de inmediato los registros visuales de las cámaras de seguridad instaladas en la zona del hecho. El rastreo del material permitió identificar el recorrido previo y posterior de los involucrados, derivando en la pronta detención de dos hombres y el secuestro de la indumentaria utilizada en el ataque.