Un procedimiento policial terminó con dos personas aprehendidas en Caucete luego de que intentaran escapar de los efectivos y fueran interceptadas tras una persecución. Dentro del vehículo, los uniformados encontraron sustancias sospechosas, dinero, una balanza de precisión y armas blancas.

El episodio comenzó cuando los efectivos advirtieron la presencia de un automóvil y, al intentar identificar a sus ocupantes, el conductor realizó un giro en U y emprendió la fuga por calle Alem en dirección a Ruta 20.

De acuerdo con la información policial, el automovilista ignoró las sirenas, las balizas y las reiteradas voces de alto. Finalmente, el rodado fue interceptado a la altura de la estación de servicio Shell.

Una vez detenida la marcha, los dos ocupantes descendieron del vehículo y, según indicaron fuentes policiales, se mostraron ofuscados e insultaron a los uniformados.

Durante el palpado preventivo y la posterior requisa del automóvil, los efectivos encontraron una riñonera con una importante cantidad de dinero, un frasco con hojas verdes, una bolsa con polvo blanco y un arma blanca con mango de madera.

Además, secuestraron una balanza de precisión, un billete de $2.000 doblado a modo de envoltorio con polvo blanco en su interior, dos cucharas con restos de una sustancia similar y dos paquetes de bicarbonato.

Ante la sospecha de una posible infracción a la Ley 941-R, vinculada a la tenencia y comercialización de estupefacientes, ambos ocupantes fueron aprehendidos.

Por otra parte, el vehículo quedó radiado de circulación debido a que sus ocupantes no contaban con la documentación correspondiente.