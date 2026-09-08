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Policiales > Persecución

En Caucete: atraparon a una pareja con presunta droga, dinero y cuchillos

Intentaron escapar por calle Alem hacia Ruta 20. Tras interceptarlos, la Policía encontró polvo blanco, hojas verdes, dinero y una balanza.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
La pareja fue interceptada tras intentar escapar de un control policial en Caucete.

Un procedimiento policial terminó con dos personas aprehendidas en Caucete luego de que intentaran escapar de los efectivos y fueran interceptadas tras una persecución. Dentro del vehículo, los uniformados encontraron sustancias sospechosas, dinero, una balanza de precisión y armas blancas.

El episodio comenzó cuando los efectivos advirtieron la presencia de un automóvil y, al intentar identificar a sus ocupantes, el conductor realizó un giro en U y emprendió la fuga por calle Alem en dirección a Ruta 20.

De acuerdo con la información policial, el automovilista ignoró las sirenas, las balizas y las reiteradas voces de alto. Finalmente, el rodado fue interceptado a la altura de la estación de servicio Shell.

Una vez detenida la marcha, los dos ocupantes descendieron del vehículo y, según indicaron fuentes policiales, se mostraron ofuscados e insultaron a los uniformados.

Durante el palpado preventivo y la posterior requisa del automóvil, los efectivos encontraron una riñonera con una importante cantidad de dinero, un frasco con hojas verdes, una bolsa con polvo blanco y un arma blanca con mango de madera.

Además, secuestraron una balanza de precisión, un billete de $2.000 doblado a modo de envoltorio con polvo blanco en su interior, dos cucharas con restos de una sustancia similar y dos paquetes de bicarbonato.

Ante la sospecha de una posible infracción a la Ley 941-R, vinculada a la tenencia y comercialización de estupefacientes, ambos ocupantes fueron aprehendidos.

Por otra parte, el vehículo quedó radiado de circulación debido a que sus ocupantes no contaban con la documentación correspondiente.

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