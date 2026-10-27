En Caucete encontraron muerto en su casa a un hombre de 44 años

Una profunda conmoción sacudió al departamento Caucete durante la mañana de este martes 27 de octubre de 2026 tras confirmarse el fallecimiento de Cortez Tarabay. El hombre de 44 años fue encontrado sin vida por su propia madre en el interior de una vivienda ubicada en el barrio Felipe Cobas. El triste hallazgo generó un fuerte impacto entre la comunidad y los vecinos de la zona.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar del hecho, las autoridades policiales y judiciales investigan la causa como un presunto caso de suicidio. Hasta el momento las autoridades no han difundido mayores precisiones sobre las circunstancias exactas que rodearon la muerte. La noticia difundida por InfoCaucete reavivó la preocupación sobre las problemáticas vinculadas a la salud mental.

El abordaje del sufrimiento emocional resulta crucial en este tipo de situaciones ya que no siempre manifiesta señales visibles para el entorno cercano. En Argentina existe la línea de atención nacional 0800 999 0091 que brinda orientación gratuita y apoyo durante las 24 horas para emergencias psicológicas. Ante cualquier caso de riesgo inmediato es fundamental comunicarse con la línea 0800 999 0091 para solicitar asistencia urgente.