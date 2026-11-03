Un brutal crimen conmociona a la provincia de Chaco, donde una mujer de 22 años y cuatro niños, de entre seis meses y cinco años, fueron encontrados muertos en una vivienda incendiada de la localidad de Quitilipi. El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo 1 de noviembre y es investigado como un quíntuple homicidio. Por el caso, la Policía detuvo a un hombre de 25 años, pareja de la mujer y principal sospechoso de los asesinatos.

El episodio se registró cerca de las 6 en una casa ubicada sobre calle Islas Malvinas al 1200, en el barrio Matadero. Personal policial y bomberos acudieron al lugar tras recibir una alerta por un incendio. Sin embargo, al ingresar a la propiedad descubrieron una escena que llevó a los investigadores a descartar que se tratara únicamente de un accidente.

Las primeras pericias revelaron que tres de los menores presentaban heridas cortantes en el cuello, mientras que el cuerpo de la mujer también tenía lesiones. Estos indicios motivaron la intervención de la Justicia para determinar cómo ocurrió el ataque y establecer las responsabilidades.

Quiénes eran las víctimas del quíntuple crimen en Chaco

La mujer fue identificada como Rocío Aranda, de 22 años. Entre los menores fallecidos se encontraban sus hijos y dos sobrinos que estaban en la vivienda al momento del hecho.

Las víctimas infantiles fueron identificadas como Franco, de cuatro años; Adriana y Bruno Barrios; y un bebé de apenas seis meses.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, los investigadores sospechan que el agresor atacó primero a la mujer y a tres de los niños, para posteriormente provocar un incendio en la vivienda.

En el caso del bebé de seis meses, los primeros informes indican que habría fallecido por inhalación de humo. No obstante, las autopsias resultan fundamentales para establecer con precisión las causas de todas las muertes.

Detuvieron a la pareja de la mujer como principal sospechoso

El principal acusado fue identificado como Alberto Luis Ávalos, de 25 años, quien fue encontrado en el lugar con lesiones en el cuello y en un estado de profunda alteración.

Según la información difundida por las autoridades policiales, el hombre habría intentado quitarse la vida después del ataque. Fue asistido y posteriormente quedó detenido a disposición de la Justicia.

El jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, señaló que el sospechoso presentaba un comportamiento alterado al momento de ser encontrado. También indicó que se investiga si pudo haber estado bajo los efectos de alguna sustancia, aunque esa circunstancia todavía no fue determinada.

Asimismo, las autoridades informaron que no existían denuncias previas por violencia familiar contra el acusado.

Investigan si el incendio fue provocado para ocultar los asesinatos

Una de las principales hipótesis que analiza la Justicia es que el incendio habría sido provocado intencionalmente después del ataque, con el objetivo de ocultar los crímenes.

Durante las tareas realizadas en la vivienda, los investigadores encontraron elementos que serán sometidos a peritajes para intentar reconstruir la secuencia de los hechos.

La investigación quedó bajo la órbita del fiscal subrogante Gustavo Valero, de la Fiscalía N.º 1 de Presidencia Roque Sáenz Peña, quien ordenó las autopsias y otras medidas para determinar las circunstancias de las muertes.

Mientras avanzan los estudios forenses y la recolección de testimonios, el acusado permanece privado de su libertad y su situación procesal deberá ser resuelta por la Justicia.

El quíntuple crimen provocó una profunda conmoción entre los vecinos de Quitilipi, una localidad del interior chaqueño que permanece impactada por la muerte de la joven y los cuatro menores.