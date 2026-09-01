En Chimbas emboscaron a un motociclista y lo dejaron sin nada

Un violento asalto se produjo en el departamento Chimbas, donde un motociclista terminó caminando luego de ser sorprendido por dos delincuentes. El hecho delictivo ocurrió cuando la víctima circulaba por la calle Formosa, en las cercanías de la plaza del barrio Santo Domingo.

En ese sector, dos hombres se interpusieron de forma repentina en el camino de la víctima. Para obligarla a detener su marcha, uno de los sospechosos extrajo un arma de fuego y le apuntó de manera directa. Los ladrones obligaron al damnificado a bajarse del rodado y se apoderaron únicamente del vehículo, dejándolo a pie.

De acuerdo con los datos brindados por la fuerza policial, los asaltantes vestían prendas particulares: uno de ellos llevaba una campera del club River Plate, mientras que el otro vestía una campera provista de capucha. El rodado sustraído es una motocicleta marca Honda de 150 cc, de color azul y con el dominio registrado A-212-ENH.

Luego del robo, el conductor afectado se comunicó de forma urgente con el 911 para dar aviso sobre el asalto. Aunque no se dio a conocer públicamente la identidad del damnificado, fuentes judiciales y policiales confirmaron que el ciudadano se presentó posteriormente en la Comisaría 26ª para radicar la denuncia correspondiente. Actualmente, las autoridades continúan con las tareas de rastreo para intentar localizar la motocicleta robada.