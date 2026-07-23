En Chimbas, motochorros robaron más de $500.000 a un cobrador

La tranquilidad de la mañana se quebró para Alfredo Irazoque mientras recorría las calles de Chimbas cumpliendo con su trabajo. El hombre, que se desempeña como cobrador, fue víctima de un violento asalto. El hecho tuvo lugar sobre la calle Mendoza, dentro de la zona que corresponde a la jurisdicción de la Comisaría 17.

Mientras Irazoque se desplazaba en su motocicleta, fue interceptado por dos individuos que se movilizaban en un rodado similar. Según los datos aportados por la investigación, los asaltantes lo habrían seguido con cautela durante un tramo del recorrido hasta encontrar el momento preciso para actuar. Una vez que se posicionaron a su lado, lo amenazaron con un arma de fuego y lo obligaron a detener la marcha en plena vía pública.

Ante la amenaza directa y el riesgo para su integridad, el trabajador no opuso resistencia y entregó el morral que llevaba cruzado sobre su cuerpo. En el interior del bolso se encontraba la recaudación total del día, que ascendía a más de $500.000, junto con diversa documentación vinculada a sus tareas laborales.

Antes de darse a la fuga con el dinero, los delincuentes le arrebataron la llave de su motocicleta para asegurarse de que no pudiera seguirlos ni pedir ayuda de forma inmediata. A pesar de la tensión del encuentro, la víctima no sufrió lesiones físicas durante el incidente.

Actualmente, la causa es investigada por la Brigada de Investigaciones Norte y la UFI Delitos contra la Propiedad. Los efectivos trabajan intensamente en el análisis de las grabaciones obtenidas de las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones del lugar del robo con el objetivo de localizar a los autores del asalto.