En Chimbas, un paciente psiquiátrico se atrincheró con un hierro

Momentos de extrema tensión se vivieron este sábado durante el mediodía en el barrio Ferroviario del departamento Chimbas. Un paciente psiquiátrico alterado originó un gran despliegue de las fuerzas de seguridad y del servicio de emergencias médicas en la zona.

La intervención de los efectivos de la Comisaría 26ª y de los profesionales de la salud se activó a partir de una llamada de alerta al servicio 107. La madre del implicado solicitó asistencia urgente telefónicamente debido a que su hijo atravesaba un cuadro de alteración emocional dentro del domicilio familiar.

Cuando la persona notó la presencia de las patrullas policiales en la puerta de su vivienda cambió su conducta violentamente. El sujeto agarró un elemento de hierro de dimensiones considerables y se atrincheró en el inmueble mientras golpeaba los ingresos para evitar la entrada de los uniformados.

La situación se complicó todavía más cuando la mujer buscó facilitar el ingreso del personal policial a la propiedad. En ese instante el hombre la agredió físicamente mediante un fuerte empujón para impedir que las autoridades avanzaran con la asistencia programada.

Frente a la resistencia violenta del habitante y su contextura física la policía solicitó apoyo adicional de forma inmediata. Al lugar acudieron unidades especiales equipadas con dispositivos de energía conducida Taser para asegurar el perímetro y evitar peligros entre los residentes del vecindario.

Después de intensas negociaciones y minutos de incertidumbre las fuerzas de seguridad lograron controlar y reducir al sujeto sin necesidad de efectuar descargas eléctricas con el equipamiento preventivo.

El equipo médico pudo ingresar finalmente a la casa para concretar la sedación y estabilización del paciente. Una vez contenido los profesionales de la salud concretaron el traslado en ambulancia del hombre hacia un centro especializado en salud mental donde quedó internado bajo atención profesional.