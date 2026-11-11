Tras cuatro intensas jornadas que paralizaron al país y con la presencia de un Sumo Pontífice en suelo argentino después de 39 años, el papa León XIV concluyó su visita oficial.

El Santo Padre partió este miércoles rumbo a Lima, Perú, tras reunir a millones de fieles en Buenos Aires, Córdoba y Luján. A pesar de haber llegado con su salud bajo la lupa tras una reciente operación pulmonar a los 71 años, Robert Prevost completó una agenda federal que incluyó fuertes mensajes sociales, homenajes a los santos argentinos y un cálido abrazo de despedida en el Aeropuerto de Ezeiza.

La gira apostólica combinó grandes concentraciones urbanas con gestos de profunda cercanía pastoral con momentos impactantes que ningún argentino olvidará y tampoco, lo hará el Santo Padre.

Autoridades locales han estimado un cálculo general, que León logró movilizar a más de 3.500.000 de personas en Luján, 650.000 en Córdoba y 2.500.000 en Ciudad de Buenos Aires.

La gira apostólica combinó grandes concentraciones urbanas con gestos de profunda cercanía pastoral. La presencia de Prevost dio un gran golpe de efecto con sentido político, social y espiritual, marcado por su mensaje y reafirmación a la doctrina social de la Iglesia Católica.

Aunque la organización no estuvo exenta de polémicas, como el revuelo generado por una carpa VIP para famosos en el Monumento a los Españoles en Palermo.

Ejes pastorales

Durante sus homilías, el Pontífice hizo hincapié en la situación de los sectores vulnerables, los enfermos, los migrantes, los presos y el mundo laboral.

Alertó especialmente sobre los desafíos de la inteligencia artificial, el trabajo precario, la violencia doméstica y las adicciones, abogando por una Iglesia abierta y sin excluidos. Asimismo, rindió homenaje a figuras de la santidad nacional como San José Gabriel del Rosario Brochero y Santa María Antonia de Paz y Figueroa, conocida popularmente como Mamá Antula, y citó en reiteradas oportunidades a su antecesor, el papa Francisco.

Además sus palabras hicieron foco en la importancia de la familia, una Iglesia abierta a todos, sin excluidos, y en pos de la unidad por encima de las diferencias, con la solidaridad como compromiso cotidiano. Y alertó sobre el trabajo precario, la violencia doméstica y las adicciones como parte de los males de este tiempo.

En su tramo final, la agenda del Papa concentró momentos de alto contenido humano y espiritual. Además de las masivas eucaristías, el Santo Padre concretó visitas de alto impacto institucional al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y al Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto.

La visita de Prevost revolucionó el país, que en las próximas horas retomará su pulso habitual, mientras que el Santo Padre iniciaba su agenda en Perú, última parada de su periplo sudamericano, una nación que significa mucho para él, ya que residió allí durante 20 años.