Cada 7 de junio se conmemora en la Argentina el Día del Periodista, en homenaje a la aparición de “La Gazeta de Buenos-Ayres”, el primer periódico de la etapa revolucionaria, fundado en 1810 por Mariano Moreno. La publicación tuvo como objetivo no solo informar, sino también difundir los ideales independentistas de la naciente Nación.

En San Juan, la historia del periodismo también tiene raíces profundas. La primera publicación registrada en la provincia fue “El Defensor de la Carta de Mayo”, aparecida en 1825, aunque sería otro medio el que dejaría una huella decisiva en la identidad periodística local.

Ese rol lo ocupó “El Zonda”, el periódico creado en 1839 por Domingo Faustino Sarmiento junto a Antonino Aberastain, Indalecio Cortínez y Manuel José Quiroga Rosas. El semanario, con formato de revista y tres columnas por página, marcó un antes y un después en la forma de comunicar en la provincia.

El contexto político de la época no fue sencillo. “El Zonda” se caracterizó por incluir artículos críticos hacia el gobierno provincial, lo que generó tensiones con el entonces mandatario Nazario Benavídez, enfrentado ideológicamente a Sarmiento.

Las presiones políticas y económicas no tardaron en llegar. Finalmente, el periódico dejó de publicarse el 25 de agosto de 1839, luego de apenas un mes de vida, aunque logró consolidarse como uno de los hitos fundacionales del periodismo sanjuanino.

Más allá de su breve existencia, “El Zonda” dejó un legado profundo. Representó una concepción moderna del periodismo, comprometida con el debate público, la crítica política y la construcción de ciudadanía, valores que aún hoy atraviesan la profesión.

La mirada de Sarmiento sobre el rol de la prensa quedó plasmada desde el primer número del periódico, donde definió al diario como una herramienta totalizadora de la sociedad, capaz de reflejar desde la vida política hasta la cultura, la historia y la realidad cotidiana de un pueblo.

En ese sentido, el Día del Periodista no solo remite a los orígenes nacionales de la actividad, sino también a las experiencias locales que, como en San Juan, contribuyeron a forjar una tradición informativa comprometida con la realidad social.

A más de dos siglos de la Gazeta y casi doscientos años de “El Zonda”, la fecha invita a reflexionar sobre el valor del periodismo como pilar de la democracia y como herramienta esencial para comprender el presente.