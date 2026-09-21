En el marco de las celebraciones por el Día del Estudiante y la llegada de la primavera, el Parque de Mayo se convirtió en el epicentro del Festi Joven, concentrando a miles de jóvenes. Con el objetivo de garantizar el desarrollo de una jornada festiva, pacífica y sin incidentes, la Policía de San Juan puso en marcha un exhaustivo dispositivo de seguridad preventiva enfocado en el control del ingreso de bebidas alcohólicas.

El operativo contempla puestos de control fijos y móviles instalados en las principales arterias de acceso al parque, como Avenida Libertador San Martín, Avenida Las Heras, 25 de Mayo y calle Urquiza. Allí, efectivos de la fuerza de seguridad junto a personal de inspección realizan revisiones periódicas de mochilas y bolsos para impedir la entrada de botellas de vidrio, recipientes con alcohol y objetos cortopunzantes.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el jefe de D3 de la Policía de San Juan, el comisario Pablo Torres brindó detalles sobre la logística interna y la cobertura de seguridad dispuesta en el pulmón verde capitalino: “El operativo inició desde las 8 de la mañana ya en lo que es el Parque de Mayo, si bien en la mañana con un grupo reducido de efectivos policiales, a partir de las 14 hs. tuvimos el grueso de los efectivos”.

El despliegue en el predio cuenta actualmente con un importante número de recursos humanos y móviles: “290 efectivos policiales, 15 vehículos, lo que es motos y autos, tenemos 30 efectivos en bicicleta, todo eso está destinado a lo que es el Parque de Mayo”, precisó Torres, añadiendo que desde temprano las cinco aperturas habilitadas comenzaron a recibir a las primeras filas de jóvenes.

Dispositivo especial y contención

Uno de los puntos clave del operativo preventivo está enfocado en el procedimiento ante eventuales faltas o ilícitos cometidos por personas menores de edad. Como es habitual en cada 21 de septiembre, se dispuso una logística de resguardo institucional en un establecimiento cercano.

“Todos los años en la Escuela Fontana nosotros instalamos un sector en un curso, lo acondicionamos para el caso de los menores que puedan llegar a delinquir o cometer algún hecho de falta en el lugar. Lo tenemos de siempre eso”, explicó Torres, remarcando la prioridad de proteger la integridad de los involucrados: “Como el chico es muy vulnerable, nosotros necesitamos que ante un hecho nos comunicamos inmediatamente al juez de menores, pero lo sacamos del lugar para no vulnerarlo y lo tenemos en un lugar seguro. Y ahí el juez dispone las medidas a seguir”.

Respecto al marco legal normativo vigente y la actuación judicial frente a punibles cometidos por adolescentes, el funcionario analizó el cambio de paradigma procesal: “Sabíamos que antes si el chico era menor de edad, lo más probable era que ante un hecho que cometiera, el juez iba a disponer la entrega del menor. En cambio, con las modificaciones de la ley, hoy el chico a partir de los 14 años puede llegar a quedar en calidad de demorado, aprehendido o detenido en el CAD (Centro de Admisión y Derivación) o donde disponga el juzgado”.

Cierre de los festejos

“Hablando con la gente de la organización, nos manifiestan que a las 00 horas ellos cerrarían los escenarios”, indicó Torres sobre el cierre de las actividades de la grilla. No obstante, el retiro del personal policial estará supeditado a la salida total de los asistentes: “Del escenario principal, que es el último que va a quedar activo, pensamos más o menos una hora y media o dos hasta que se vayan todos los chicos del parque. Nosotros no nos retiramos del lugar hasta que no se vayan todos”, concluyó.

Desde la Secretaría de Seguridad apelaron a la responsabilidad individual y colectiva de los jóvenes, así como al acompañamiento de las familias, para que los festejos primaverales se desarrollen dentro de un clima de convivencia, música y tranquilidad en el pulmón verde de la capital sanjuanina.