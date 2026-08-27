En el móvil, unos policías le hicieron RCP a un nene y le salvaron la vida

Una situación de extrema tensión tuvo un desenlace favorable en la localidad de La Bebida, en el departamento Rivadavia, cuando un niño de cuatro años sufrió un severo ahogamiento mientras comía. La rápida intervención de los miembros de la Comisaría 38ª resultó crucial para salvarle la vida al menor y evitar lo que pudo haber sido una tragedia.

El suceso comenzó en el Lote Hogar N° 34, donde el agente Santiago Díaz cumplía funciones de servicio adicional. Al advertir la gravedad del cuadro, Díaz solicitó auxilio médico inmediato y un patrullero a través de su equipo de radio.

En respuesta al llamado de urgencia, una movilidad policial con el cabo Oscar Lozano y el agente Ángel Isaia llegó rápidamente al lugar, subió al menor junto a su madre, de 28 años, y comenzó el traslado urgente hacia el Hospital Doctor Marcial Quiroga.

Durante el viaje de emergencia, el panorama se volvió crítico al notar los uniformados que el nene había dejado de presentar signos vitales. Ante esta situación, el cabo Lozano reaccionó con celeridad y comenzó a realizar maniobras de desobstrucción y reanimación en el asiento trasero del patrullero que se encontraba en movimiento. Tras varios intentos continuados, el nene logró expulsar de su boca el trozo de comida que obstruía sus vías respiratorias y recuperó la respiración antes de ingresar al centro médico.

Al llegar al nosocomio, el personal de la guardia recibió y compensó al menor. Posteriormente, la médica pediatra de turno constató que el niño ya se encontraba fuera de peligro y en buen estado de salud general. La profesional de la salud indicó que el episodio de atragantamiento se habría originado a partir de un cuadro de hipoglucemia previo.