Durante el primer trimestre de 2026, en San Juan se registró un incremento en la cantidad de infracciones de tránsito en comparación con el mismo período del año anterior. Así lo confirmó Ricardo Díaz, jefe de la D7 de la Policía de San Juan, en diálogo con DIARIO HUARPE y resaltó que el aumento se debe a más presencia policial en las calles de la provincia.

Entre el 1 de enero y el 31 de marzo se labraron 7.113 actas de infracción, mientras que en 2025, en el mismo lapso, se habían registrado 6.657. Esto representa un aumento de 456 multas, es decir, un crecimiento interanual cercano al 7%.

En términos promedio, en 2026 se realizaron unas 2.371 actas por mes, frente a las 2.219 del año anterior, lo que implica unas 152 infracciones más por mes. A nivel diario, el promedio pasó de 74 a 79 actas, con un incremento de aproximadamente cinco multas por día.

De acuerdo a lo que explicó el funcionario, las faltas más frecuentes están vinculadas a la documentación, la alcoholemia y el uso del celular al volante. Sobre este último punto, señaló que es una de las infracciones más habituales, pero también una de las más difíciles de detectar. “La observamos mucho, pero es difícil de infraccionarla porque la tenemos que encontrar en el momento”, detalló.

En relación al incremento de las multas, Díaz explicó que está vinculado a un refuerzo en los controles. “Hay más policías en la calle. Nosotros hemos incrementado los operativos porque es una proporción directa con la reducción de la siniestralidad”, sostuvo.

El jefe policial también indicó que los operativos se planifican a partir de datos estadísticos. “Llevamos un mapa de acuerdo a dónde se produce la mayor cantidad de siniestros viales y, en base a eso, organizamos los operativos. Incluso analizamos las franjas horarias en las que ocurren”, explicó.

De esta manera, el aumento en las actas de infracción se vincula a una mayor presencia policial y a una planificación basada en el análisis de los puntos críticos de circulación en la provincia.

Menos siniestros, pero más tragedias

El jefe de la D7 remarcó que este año se registraron menos siniestros viales y accidentes; sin embargo, en el inicio de 2026 se observó un aumento en la cantidad de víctimas fatales. La mayoría de los fallecimientos ocurrió en zonas alejadas.

Según datos de la Asociación Familias del Dolor y la Esperanza, en el primer trimestre de 2026 se registraron 26 muertes por siniestros viales, lo que equivale a una víctima fatal cada tres o cuatro días.

A ese número se suman dos hechos ocurridos en los primeros días de abril. El 4 de abril, un choque entre un camión y un auto sobre Ruta 40, a unos 30 kilómetros del control San Carlos, en el departamento Sarmiento, dejó como saldo una mujer fallecida.

En tanto, el 8 de abril, un siniestro de características similares se cobró la vida de otra mujer, de 72 años, tras una colisión entre un Citroën C3 y un camión en la intersección de avenida Libertador y calle Galíndez, en Marquesado, Rivadavia.

Dato

Las muertes por accidentes de tránsito muestran un descenso sostenido año a año en la provincia:

2025: 62 víctimas fatales

2024: 77 víctimas fatales

2023: 101 víctimas fatales

Pocito, el departamento con más siniestros

Según explicó Díaz, Pocito encabeza las estadísticas de siniestralidad y víctimas fatales en San Juan, en gran parte por la presencia de la Ruta 40, donde se registran accidentes de mayor gravedad.