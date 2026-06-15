España terminó humillada en su debut en el Mundial 2026. Enfrente se presentaba una Cabo Verde cerrada atrás, con una defensa que se convirtió en un muro impenetrable. La Roja lo intentó por tierra, mar y aire, pero no fue capaz de resolver el partido.

La selección española debutaba en el Mundial 2026 ante Cabo Verde. Los nervios y la tensión por comenzar con el pie derecho inundaron a los dos equipos antes de saltar al terreno de juego. La Roja se hizo la dueña y señora del balón con jugadas rápidas, con las que en dos conexiones eran capaces de plantarse en el área rival. Fue Cucurella por la banda izquierda y Marcos Llorente por la derecha quienes crearon ocasiones las mejores ocasiones de gol.

La selección española protagonizó un estreno mundialista tan dominante en los papeles como frustrante en el marcador. Desde el pitazo inicial, el equipo conducido por Luis de la Fuente se adueñó por completo del balón, alcanzando picos del 70% de posesión y empujando a Cabo Verde a refugiarse en las inmediaciones de su área grande.

A pesar de registrar un imponente volumen ofensivo con 19 remates al arco, España adolece de la puntada final. La ocasión más clara del primer acto estuvo en los pies de Ferran Torres, cuyo disparo se estrelló en el palo en el minuto 38, desatando los lamentos en el banquillo español. El guardameta caboverdiano, Vozinha, se está vistiendo de héroe al contener las arremetidas de Fabián Ruiz y Mikel Oyarzabal.

Vozinha, el arquero ‘héroe’ de Cabo Verde que tiene 40 años y se ha convertido en el protagonista del encuentro. El nuevo cambio bastante demorado por el entrenador español, ingresa Lamine Yamal y Mikel Merino, por Gavi y Fabián respectivamente.

Desarrollo del Primer Tiempo

En el minuto 29, llegó la primera gran ocasión de los de Luis de la Fuente de las botas de Marc Cucurella. No fue la única ocasión destacada que firmaron los españoles. El portero de Cabo Verde mostró su mejor versión para detener un disparo de Pedri desde la frontal. Entrado ya en los últimos cinco minutos España apretó y Ferran Torres incluso estrelló un balón en el larguero. Pero no vio portería en toda la primera mitad.

Por el centro también buscó la portería el equipo liderado por Luis de la Fuente, pero con menos fortuna. Ninguna ocasión fue contundente. Las acciones de peligro brillaron por su ausencia. Cabo Verde plantó un gran muro defensivo que a la selección española le costó derribar. No solo forjaron una coraza impenetrable, sino que decidieron salir jugando el balón cuando se presentaron las ocasiones. Nada de pelotazos largos, ni rifar el balón. Decidieron conectar pases para armar el ataque. Sin embargo, la defensa española estuvo atenta para frenar rápidamente esos intentos de embestidas.

Solo hubo una acción en la que incluso llegaron a pisar el área española. El resto fue una posesión larga de La Roja intentando crear jugada tras jugada. En el minuto 29 llegó la primera gran ocasión de la selección española de las botas de Marc Cucurella. El ya jugador del Real Madrid intentó un centro pero el balón quedó muerto y decidió disparar contra la portería, pero se marchó alto. Esa fue la ocasión más destacada hasta ese momento.

A partir de ese momento, poco a poco el juego se fue abriendo y la selección española fue encontrando hueco en la defensa caboverdiana. Las jugadas empezaban a llegar a buen puerto. El gol parecía cada vez más cerca para los jugadores de la selección española. Dos grandes ocasiones tuvo Pedri, una en el minuto 36, la otra en el 39. Fue esta última donde Vozinha lució su mejor versión para detener el disparo. Sin embargo, el balón se resistía a entrar al arco.

Fue en el 45 cuando la selección española tuvo su ocasión más clara. Un larguero de Ferran Torres levantó a todo el estadio y a los aficionados españoles que estaban siguiendo el encuentro desde todos los puntos del mundo, especialmente desde España. Nada, no llegó a entrar. La Roja continuó intentándolo un y otra vez, pero sin éxito para su desesperación. El sonido del final de la primera parte llegó sin que ninguna de las dos selecciones fuera capaz de mover el marcador.

Desarrollo del Segundo Tiempo

Cabo Verde, en el debut absoluto de su historia en la máxima cita del fútbol, ejecuta un plan táctico impecable. Con un bloque extremadamente compacto (4-5-1), ha negado cualquier línea de pase vertical por el pasillo central, obligando a España a lateralizar en exceso o recurrir a centros imprecisos.

Aunque sus armas ofensivas han sido escasas (apenas 3 contragolpes comandados por Ryan Mendes), la entrega defensiva es encomiable, destacando la enorme cantidad de recuperaciones en campo propio.

Por el lado de Cabo Verde, el estratega movió fichas en el minuto 60 con un triple cambio (Willy Semedo, Nuno da Costa y Deroy Duarte) con el fin de sostener el enorme desgaste físico que impone el traslado del balón de la Roja.

Ante la falta de frescura y el paso de los minutos, el banco del técnico español reaccionó con variantes de peso para quebrar el cero en los últimos 20 minutos de juego.

En los 70 minutos, Luis de la Fuente mandó al terreno de juego a la joya Lamine Yamal en reemplazo de Gavi, buscando el desequilibrio individual e inventiva por la banda derecha.

Finalmente, con 99 minutos jugados, la selección española no supo, no pudo y no tuvo lo necesario para abrir el marcador y concretar sus ataques.

Para los "tiburones azules" el empate fue un debut histórico y fue memorable su actuación, en el primer partido mundialista que le tocó disputar..