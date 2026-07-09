El Tedeum por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, celebrado este jueves en la Catedral de San Juan, estuvo atravesado por un fuerte llamado a la unidad, la reconciliación y el compromiso social. Durante su homilía, el arzobispo de San Juan de Cuyo, monseñor Jorge Lozano, advirtió sobre los riesgos de la fragmentación y dejó una frase que marcó el mensaje de la jornada: "Nadie se salva solo".

El vicegobernador Fabian Martín y funcionario de Gobierno presente en la misa. (Foto DIARIO HUARPE)

Al comenzar su reflexión, Lozano utilizó la imagen de un tejido para explicar la importancia de construir una sociedad unida. "Cada hilo por separado no abriga ni sostiene. La fortaleza está en el entramado", expresó, al señalar que cada persona cumple un papel fundamental dentro de una comunidad y que la diversidad fortalece, en lugar de debilitar, el tejido social.

El arzobispo sostuvo que el Día de la Independencia no debe limitarse al recuerdo de un hecho histórico, sino que representa una oportunidad para pensar el presente y los desafíos que enfrenta el país. En ese sentido, afirmó que "estamos llamados a ser trabajadores que entrelazan un tejido social que a veces parece deshilacharse", e invitó a recuperar la armonía, la confianza y el compromiso colectivo.

Durante la homilía también hizo un llamado a superar los enfrentamientos y la polarización que atraviesan distintos ámbitos de la sociedad. "La verdadera independencia se consolida cuando somos capaces de desarmar los espíritus de la polarización para fomentar el diálogo y la reconciliación", afirmó.

En esa línea, recordó una expresión del papa León XIV sobre la necesidad de "desarmar las palabras", e instó a evitar discursos que profundicen las divisiones y dificulten la construcción de consensos.

En el tramo final de su mensaje, Lozano puso el foco en la realidad social y sostuvo que el desarrollo de un país debe medirse por el trato que reciben quienes más lo necesitan. "La grandeza de una Nación se mide por el amor y el cuidado que brinda a los más frágiles", expresó.

Finalmente, el arzobispo dirigió un mensaje a quienes ocupan cargos de responsabilidad pública y los convocó a ejercer sus funciones con una mirada puesta en el bien común, al considerar que la construcción de una sociedad más justa requiere diálogo, solidaridad y el compromiso de todos los sectores.