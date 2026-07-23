En España asesinaron de 13 puñaladas a un ingeniero sanjuanino

Facundo Rico, un ingeniero de telecomunicaciones especializado en energías renovables, fue encontrado sin vida el 14 de julio en su departamento del barrio Las Tablas, al norte de Madrid. El profesional sanjuanino, quien se había radicado en España hacía 10 años, fue atacado por A. J., un colega español de 65 años que actuó movido por una obsesión sentimental vinculada a su esposa. Según la investigación, el agresor utilizó gas pimienta para inmovilizar a la víctima antes de asestarle 13 puñaladas en la zona del abdomen, el omóplato y la espalda.

El hallazgo del cuerpo se produjo en la cocina de la vivienda luego de que una vecina alertara al portero sobre un fuerte olor químico. Carlos, el encargado del edificio, escuchó los gritos de Rico y fue el único testigo que vio al atacante salir del complejo tras el homicidio. Las cámaras de seguridad registraron al sospechoso huyendo en un vehículo rojo hacia La Adrada, en la provincia de Ávila, donde poseía una segunda residencia junto a su esposa. La policía determinó que no hubo ingresos forzados, lo que indica que ambos se conocían previamente.

El caso fue cerrado por la Policía Nacional tras confirmarse que el agresor se quitó la vida un día después del crimen en el paraje de la garganta del Charco de la Olla. Personas que lo vieron momentos antes del desenlace describieron que el hombre tenía "muy mala cara" mientras caminaba por la zona. La mujer del homicida, de unos 50 años, admitió que deseaba separarse, aunque no se corroboró la supuesta relación sentimental con el ingeniero argentino, con quien solo compartía el mismo gimnasio cercano a su domicilio.

Facundo Rico tenía un pasado académico como docente auxiliar en la Universidad Nacional de San Juan y hacía apenas un mes había iniciado un nuevo proyecto laboral como ingeniero de proyectos. Ante la repercusión del hecho, el embajador argentino en España buscó llevar tranquilidad al afirmar que "somos dos países hermanos" para desestimar cualquier clima de hostilidad hacia los compatriotas. La justicia española dio por concluida la pesquisa al extinguirse la responsabilidad penal por la muerte del único sospechoso identificado.