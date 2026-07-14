España todavía no conoce a su rival para la final del Mundial 2026, pero la ilusión por levantar la Copa ya comenzó a crecer con fuerza en el país europeo. Tras el triunfo por 2-0 ante Francia, el diario deportivo Marca realizó una particular publicación que no pasó desapercibida y generó debate en las redes sociales.

El medio español compartió una imagen de la camiseta de la Furia Roja con el escudo de la selección y una aguja bordando una segunda estrella. Junto a la foto, publicó un breve pero contundente mensaje: “Cargando segunda estrella... ⭐ ¿⭐?”.

La referencia apunta directamente al título que España buscará conseguir este domingo. La Roja ganó una sola Copa del Mundo en su historia, en Sudáfrica 2010, y ahora tendrá la posibilidad de sumar una segunda estrella a su escudo.

Sin embargo, el posteo llamó la atención porque fue publicado apenas consumada la clasificación y antes de que el conjunto dirigido por Luis de la Fuente conozca a su rival en la definición. La imagen fue interpretada como una fuerte muestra de confianza de cara al último partido del Mundial.

España consiguió su lugar en la final después de imponerse con autoridad ante Francia. Los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro sellaron el triunfo que dejó afuera a Les Bleus y puso a la Furia Roja nuevamente en una definición mundialista.

Ahora, el seleccionado español espera por el ganador de la semifinal entre la Selección Argentina e Inglaterra, que se disputará este miércoles en Atlanta.

La final del Mundial 2026 se jugará el domingo 19 de julio en el New York/New Jersey Stadium. Mientras España aguarda por su rival, la segunda estrella ya empezó a aparecer en las redes y Marca encendió la previa antes de tiempo.

Editorialmente, me gusta mucho el título 1 porque tiene “España”, “campeones del Mundial” y “polémico posteo de Marca”. Es claro, clickeable y anticipa exactamente qué va a encontrar el lector.