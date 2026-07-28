En Estados Unidos podrían sancionar a Messi: ¿culpa de Argentina?

Lionel Messi se ausentara por tercera vez consecutiva del tradicional Juego de las Estrellas de la MLS que se realizara el proximo miercoles en el Bank of America Stadium de Charlotte. El capitan del Inter Miami no estara presente en el encuentro frente a las figuras de la liga mexicana, pero en esta oportunidad no recibira ningun tipo de castigo deportivo debido a que su ausencia se encuentra justificada.

La organizacion del certamen explico que “Antes del inicio de la temporada 2026, la Major League Soccer y la Asociación de Jugadores de la MLS acordaron que, tras la salida de un jugador de la Copa Mundial, los clubes mantendrían conversaciones individuales con cada jugador para determinar el descanso adecuado y el calendario de reincorporación a los entrenamientos y la competición. De acuerdo con dicho acuerdo, Rodrigo De Paul y Lionel Messi estarán exentos de participar en el Juego de Estrellas de la MLS de 2026”.

Este escenario difiere de lo ocurrido en 2025, cuando el atacante sufrio una fecha de suspension por no participar del evento. Aquella medida fue tildada de “draconiana” por Jorge Mas, propietario de la franquicia de Florida. Lo cierto es que el futbolista nunca ha disputado un All Star Game desde que llego a Estados Unidos. En 2023 su arribo era muy reciente, en 2024 padecio una lesion en su tobillo derecho durante la final de la Copa America y el año pasado decidio no participar por el desgaste fisico acumulado.

El motivo del descanso actual se debe a su participacion en la Copa del Mundo, que finalizo para Argentina el pasado domingo 19 de julio tras la final perdida ante España. El 10 se encuentra actualmente en Rosario con sus familiares y recientemente fue visto en la tribuna observando un partido del ascenso entre Leones y Central Cordoba. Mientras el capitan repone energias, las Garzas se preparan para enfrentar al Columbus Crew el sabado por los octavos de final de la liga.

Junto a Messi, Rodrigo De Paul es el otro integrante del plantel que no viajara a Charlotte. Sin embargo, la representacion argentina contara con otros protagonistas como Andres Cubas para el equipo estadounidense. Por su parte, la delegacion mexicana incluira a Jose Paradela, Javier Ruiz, Franco Romero y Juan Brunetta.