En fotos, así recibieron a los fallecidos en la tragedia de Ischigualasto

Los restos de los cuatro funcionarios sanjuaninos fallecidos en la tragedia aérea de Valle Fértil llegaron este viernes por la mañana a la Catedral San Juan Bautista, donde comenzaron las honras fúnebres organizadas junto a sus familias. La caravana, escoltada por un importante operativo policial, fue recibida por una multitud que se acercó para despedirlos en una de las escenas más conmovedoras que vivió la provincia en los últimos años.

Restos de Jorge Carbajal. Foto: DIARIO HUARPE.

El cortejo ingresó por calle Mendoza cerca de las 11. Al paso de los vehículos, el silencio que predominaba entre los presentes se transformó en un largo aplauso. Familiares y amigos encabezaron la despedida, pero también hubo cientos de vecinos que se acercaron de manera espontánea para rendir homenaje a quienes dedicaron gran parte de su vida al servicio público. Integrantes de la Policía de San Juan, Bomberos, Protección Civil y otras fuerzas de seguridad formaron parte del recibimiento, visiblemente conmovidos por la pérdida de sus compañeros.

Restos de Rubén Castro. Foto: DIARIO HUARPE.

La emoción fue creciendo a medida que los féretros ingresaban al templo. Los aplausos se mezclaron con lágrimas, abrazos y gestos de respeto de quienes compartieron años de trabajo con Rubén Castro, Jorge Carbajal, Carlos Heredia y Marcelo Germán Videla, los cuatro funcionarios fallecidos en el accidente aéreo ocurrido en Valle Fértil.

Restos de Carlos Heredia. Foto: DIARIO HUARPE.

La primera despedida fue en privado

Tras el ingreso de los restos, la Catedral permaneció cerrada durante los primeros minutos para permitir una ceremonia íntima destinada exclusivamente a los familiares. En un clima de profundo recogimiento, los seres queridos pudieron despedirse antes de la apertura del templo al resto de la comunidad.

Restos de Germán Videla. Foto: DIARIO HUARPE.

Mientras tanto, en el exterior, decenas de personas aguardaban en silencio para ingresar y expresar sus condolencias. La presencia de vecinos, además de familiares, amigos y compañeros de trabajo, reflejó el impacto que la tragedia generó en toda la provincia.

Foto: DIARIO HUARPE.

Cómo continuarán las honras fúnebres

El cronograma oficial dispuesto por el Gobierno de San Juan establece que el velatorio se desarrollará este viernes entre las 13 y las 21 en la Catedral San Juan Bautista. El sábado, a las 9, se celebrará una misa y, una vez finalizada, el cortejo partirá a las 10:30 hacia el Cementerio de Capital, donde se realizará el sepelio con los honores correspondientes.

Foto: DIARIO HUARPE.

La despedida conjunta fue acordada entre el Gobierno y las familias de las víctimas, teniendo en cuenta el estrecho vínculo que unía a los cuatro funcionarios, quienes compartieron durante años tareas vinculadas con la seguridad, la prevención y la respuesta ante emergencias en San Juan.

Foto: DIARIO HUARPE.