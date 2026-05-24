Provinciales > Queremos la cuarta
En fotos: así se vive la Caravana del Mundial de HUARPE en el Parque de Mayo
POR REDACCIÓN
El clima mundialista ya se instaló en el corazón de San Juan. Entre banderas celestes y blancas, pelotas rodando, música y familias recorriendo el Parque de Mayo, este domingo comenzó “La Caravana del Mundial”, la propuesta de GRUPO HUARPE que busca llevar la pasión por la Selección Argentina a distintos puntos de la provincia en la previa de la Copa del Mundo FIFA 2026.
Con un colectivo intervenido especialmente para la ocasión, juegos interactivos y actividades pensadas para todas las edades, la iniciativa transformó uno de los espacios más emblemáticos de la provincia en una verdadera fiesta futbolera. Pero además del color y el entretenimiento, la convocatoria tiene un costado solidario: durante cada jornada se reciben alimentos no perecederos y útiles escolares destinados a escuelas de Valle Fértil.
Las primeras instituciones beneficiadas serán las escuelas Marco Antonio Narváez, de Sierras de Elizondo, y Buenaventura Collado, de Sierras de Rivero, en una apuesta que mezcla la emoción mundialista con la ayuda concreta a comunidades sanjuaninas.
La cita es sobre 25 de Mayo, pasando Urquiza, frente al Auditorio Juan Victoria. Hasta las 19 horas.