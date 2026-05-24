En fotos: así se vive la Caravana del Mundial de HUARPE en el Parque de Mayo

El clima mundialista ya se instaló en el corazón de San Juan. Entre banderas celestes y blancas, pelotas rodando, música y familias recorriendo el Parque de Mayo, este domingo comenzó “La Caravana del Mundial”, la propuesta de GRUPO HUARPE que busca llevar la pasión por la Selección Argentina a distintos puntos de la provincia en la previa de la Copa del Mundo FIFA 2026.

Con un colectivo intervenido especialmente para la ocasión, juegos interactivos y actividades pensadas para todas las edades, la iniciativa transformó uno de los espacios más emblemáticos de la provincia en una verdadera fiesta futbolera. Pero además del color y el entretenimiento, la convocatoria tiene un costado solidario: durante cada jornada se reciben alimentos no perecederos y útiles escolares destinados a escuelas de Valle Fértil.

Las primeras instituciones beneficiadas serán las escuelas Marco Antonio Narváez, de Sierras de Elizondo, y Buenaventura Collado, de Sierras de Rivero, en una apuesta que mezcla la emoción mundialista con la ayuda concreta a comunidades sanjuaninas.

La cita es sobre 25 de Mayo, pasando Urquiza, frente al Auditorio Juan Victoria. Hasta las 19 horas.

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