En fotos: la jornada solidaria de Grupo Huarpe y Boomerang en Astica

La localidad de Astica, en Valle Fértil, fue escenario de una jornada marcada por los juegos, las sonrisas y la solidaridad. Grupo Huarpe y Boomerang llegaron hasta el Club Social Astica para compartir una tarde especial con los niños de la comunidad.

La propuesta incluyó juegos, regalos, golosinas y distintas actividades recreativas, en un encuentro que tuvo como principal objetivo compartir un momento diferente con los chicos y acompañar a la comunidad.

Desde temprano, el club comenzó a llenarse de familias y niños que participaron de las distintas propuestas. Entre juegos y sorpresas, la jornada se convirtió en un espacio de encuentro en el que los protagonistas fueron las sonrisas y el entusiasmo de los más pequeños.

Una visita que busca dejar vínculos

Para los integrantes de Boomerang, esta visita tuvo un significado especial porque forma parte de un trabajo solidario que lleva 14 años y que no se limita a entregar donaciones.

Elida Lezcano explicó que el grupo busca generar vínculos con las comunidades que visita y regresar con el tiempo para reencontrarse con las personas. Astica es una de esas localidades: el grupo ya había realizado otras jornadas allí y volvió para compartir nuevamente con los chicos.

El nombre Boomerang representa justamente esa filosofía. “Nosotros llevamos muchas cosas o llevamos muy buenas acciones o actitudes, pero nos vuelve casi el doble”, explicó Lezcano.

Esta vez, el viaje tuvo además el acompañamiento de Grupo Huarpe, que se sumó a la acción solidaria para hacer posible una jornada que quedó registrada en imágenes.

Una tarde para compartir

El Club Social Astica fue el punto de encuentro. Su presidenta, Juliana Riveros, destacó la importancia de recibir este tipo de iniciativas y valoró especialmente el impacto que tienen en los niños. El club cuenta con alrededor de 70 chicos que participan de las categorías de fútbol, además de otras actividades deportivas y propuestas para adultos mayores.

Durante la jornada, los chicos pudieron disfrutar de una tarde diferente, recibir regalos y compartir con quienes viajaron hasta Astica para acompañarlos. Más allá de las donaciones, el encuentro dejó abrazos, juegos, risas y momentos compartidos entre la comunidad y los integrantes de Boomerang.

Las siguientes imágenes recorren algunos de los momentos que dejó la jornada solidaria en Astica.