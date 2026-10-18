El departamento de Iglesia tiene apenas 9.800 habitantes, pero cuenta con siete u ocho cámaras empresariales vinculadas a la misma actividad económica: la minería y sus servicios. Para el presidente de la Asociación Iglesiana de Turismo, Industria y Comercio (Aituric), Víctor Alberto Grau, esta realidad es un despropósito que frena el crecimiento de todo el departamento. Por eso, propuso constituir un Consorcio de Cámaras Empresariales de Iglesia.

"La propuesta es armar un consorcio de cámaras donde todos puedan encontrar un objetivo común. Pero no: mezclan todo con política, unos son de un partido, otros son de otro", confió Grau a DIARIO HUARPE, reconociendo las resistencias internas que enfrenta la iniciativa.

En un documento enviado a sus asociados, el dirigente explicó cómo se llegó a esta fragmentación: "Se organizaba una protesta, se reclamaban contratos, se obtenían algunas adjudicaciones y el conflicto se desactivaba. Quienes quedaban afuera repetían el procedimiento: constituían otra cámara, organizaban otra protesta y reclamaban nuevos contratos". Para Grau, esta dinámica responde a una patología: "cuidar el nido propio antes que el destino de toda la comunidad".

El rol de las cámaras

El eje de la propuesta de Grau es cambiar el paradigma de representación. "Una cámara empresarial no existe para conseguir contratos particulares. Existe para generar las condiciones que permitan a todas las empresas competir y acceder a esos contratos", afirmó. Y enumeró las prioridades que debería tener una entidad de este tipo: mejores rutas, infraestructura, energía, conectividad, capacitación, financiamiento y transparencia en las licitaciones.

"Podemos tener ocho cámaras, pero no podemos permitirnos ocho intereses institucionales enfrentados cuando lo que está en juego es el futuro económico de todo un departamento", sostuvo en el texto. La propuesta no busca que las organizaciones desaparezcan, sino que construyan "una mesa institucional permanente, con una representación común, una agenda compartida y una sola voz" frente a las mineras, el Gobierno y el Municipio.

El dirigente también cuestionó la permanencia en el poder de las conducciones. "12 años estuvo el mismo presidente sin presentar balances en otra cámara. Una locura". En contraste, destacó que él no buscará la reelección al frente de Aituric y que propuso reformar el estatuto de la entidad para que nadie pueda ser reelecto. "Mi visión es diferente. Entiendo que la cámara tiene que velar por objetivos comunes, no por contratos", subrayó.

El desafío de la gran minería

Al referirse a las oportunidades concretas que genera el proyecto Vicuña, Grau fue realista. "Esas licitaciones enormes no hay ninguna que califique de Iglesia para eso". Mencionó que algunas firmas locales como El Farol,sí están participando, y que él mismo tiene camionetas alquiladas en el proyecto. "Pero bueno, falta un montón", admitió.

Sin embargo, valoró el espacio de las rondas de negocios que se realizaron tiempo atrás. "Fue un laburo que lo empezó Mariano Archilla y salió muy bien. Único en la historia, en 20 años de minería, primera vez que nos podemos sentar a conocerlos al menos, a las empresas monstruo estas que vienen", señaló.

El arraigo como condición

Para Grau, el verdadero desarrollo de Iglesia no depende de la cantidad de oro que se extraiga, sino de que las empresas se radiquen en el territorio. "En la medida de que no se arraiguen acá, que planten infraestructura, galpones, oficinas, contraten gente, Iglesia no va a crecer. El desarrollo a Iglesia no le pesa que saquen más o menos kilo de oro. La cosa cambia cuando las empresas se instalan y se arraigan", enfatizó.

En esa línea, el documento propone "licencia social puntuada con puntaje, licitaciones abiertas y públicas y arraigo de las empresas". Grau apuntó a Vicuña, Barrick y Fortescue, entre otras compañías, y sentenció: "O nos organizamos para crecer juntos, o seguiremos divididos para recibir migajas".