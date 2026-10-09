El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) canceló oficialmente este viernes la amenaza de tsunami para Isla de Pascua (Rapa Nui), luego de una exhaustiva evaluación de los antecedentes técnicos derivados del terremoto registrado en Panamá.

La decisión fue comunicada a través del boletín número 003, emitida después de que el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) actualizara la magnitud del movimiento telúrico de 8,0 a 7,6. Como se recordará, el sismo ocurrió a las 14:56 horas de Chile continental, situando su epicentro a 57 kilómetros al oeste de Las Tablas, Panamá.

Evaluación técnica y fin de las restricciones

La determinación de suspender la medida preventiva se adoptó tras analizar rigurosamente las modelaciones numéricas del Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM) y del propio PTWC. De este modo, quedó sin efecto el estado de precaución que había sido decretado inicialmente, el cual contemplaba la recomendación de abandono preventivo de las zonas de playa en el territorio insular.

A pesar de haber cancelado la alerta, el SHOA indicó que el SNAM mantendrá un monitoreo constante sobre la evolución del fenómeno, precisando que este boletín constituye el último informe oficial sobre el evento, a menos que nuevos datos técnicos obliguen a una reevaluación del riesgo. Por su parte, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) había señalado de manera previa que evaluaba una alerta amarilla, mientras continuaba con la vigilancia sobre el resto del litoral nacional.